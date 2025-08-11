Пожар лумна в близост до Ботаническата градина в район Тракия. Пламъците вероятно са тръгнали от запалени сухи треви. Те са горели в близост до паркинг и електрическа станция. За щастие шест екипа на пожарната се отзоваха скоростно на сигнала за гъст черен дим в района и пожарът е бил локализиран много бързо.

На място има полицаи и представители на общината. Огнеборците продължават да гасят тлеещи огнища.

Доброволци от формирование „Пловдив 112” към Община Пловдив и екипи с водоноски на ОП „Чистота” участват в гасенето. Те подпомагат работата на пожарникарите, които вече са овладели огъня.

Няма превишение на ФПЧ във въздуха, сочат данните на двете автоматични измервателни станции в града.