АктуалноГрадътКварталиКриминалеНовини

Пожар лумна край Ботаническата градина, локализираха го бързо

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:40ч, понеделник, 11 август, 2025
0 161 Преди по-малко от минута

Пожар лумна в близост до Ботаническата градина в район Тракия. Пламъците вероятно са тръгнали от запалени сухи треви. Те са горели в близост до паркинг и електрическа станция. За щастие шест екипа на пожарната се отзоваха скоростно на сигнала за гъст черен дим в района и пожарът е бил локализиран много бързо.

На място има полицаи и представители на общината. Огнеборците продължават да гасят тлеещи огнища.

Доброволци от формирование „Пловдив 112” към Община Пловдив и екипи с водоноски на ОП „Чистота” участват в гасенето. Те подпомагат работата на пожарникарите, които вече са овладели огъня.

Няма превишение на ФПЧ във въздуха, сочат данните на двете автоматични измервателни станции в града.

 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:40ч, понеделник, 11 август, 2025
0 161 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина