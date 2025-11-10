Времето в Пловдив на 10 ноември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 12 мин. и залязва в 17 ч. и 09 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 57 мин. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава.

Седмицата за региона започва с облачно време и ще остане такова през целия ден. Очакват се и превалявания. Вятърът, включително в равнинната част около Пловдив, ще е слаб, от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат в диапазона около 9 °C до 14 °C, а максималните – в района на 17 °C.

Препоръчително е да имате под ръка лека водоустойчива връхна дреха и чадър за всеки случай.

Снимка: Пламен Костадинов