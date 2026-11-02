Природният газ поскъпва с 32,52% от ноември

КЕВР утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас – по-ниска от първоначално поисканата от „Булгаргаз“

Природният газ поскъпва с 32,52% от 1 ноември. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас. В сумата не са включени цените за достъп и пренос, акцизът и ДДС, съобщава БГНЕС.

Първоначалното предложение на обществения доставчик „Булгаргаз“ беше за увеличение от 34% и цена от 59,08 евро/MWh. След настояване на регулатора дружеството е намерило възможности за намаляване на стойността, така че тя да бъде по-благоприятна за потребителите.

На откритото заседание на 28 октомври председателят на КЕВР Пламен Младеновски определи предложеното увеличение като неприемливо. По думите му, въпреки високите цени на международните енергийни пазари, достигащи 100-105 евро/MWh, поскъпване от 34% би било шоково за топлофикационните дружества и икономиката.

На утвърдената цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицензираните дружества за производство и пренос на топлинна енергия.

В ценовия микс за ноември са включени договорените количества газ от Азербайджан, както и втечнен природен газ, осигурен чрез договори с търговци след организиран търг. За намаляване на поисканата цена са използвани и допълнителни количества от газохранилището в Чирен.

Утвърдената стойност включва цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за обществена доставка, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ съгласно Плана за действие при извънредни ситуации.

КЕВР не очаква поскъпване на тока и парното за домакинствата

От регулатора уверяват, че разполагат с механизми, чрез които да не допуснат увеличение на цените на електроенергията и топлинната енергия за битовите потребители от 1 януари 2027 г.

Миналата седмица премиерът Румен Радев също заяви, че въпреки очакваното поскъпване на природния газ цените на тока и парното за домакинствата се предвижда да останат без промяна до 1 юли 2027 г. По думите му това е и намерението на енергийния регулатор.