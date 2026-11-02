Sunblinds се завръщат в Пловдив на 7 ноември

Sunblinds ще свирят в Club Office Polinero заедно с пловдивската инди рок група Fifth Hour на 7 ноември, събота. Концертът започва в 21:00 ч., а вратите отварят в 20:00 ч. Входът е без билети, с препоръчителни дарения в подкрепа на двете групи.

Поканата идва от Fifth Hour, които са инициатори на събитието. За Sunblinds завръщането е възможност да се срещнат отново с хората, открили музиката им на Античния Одеон и Hills of Rock, и да им представят повече от репертоара си.

„Искаме да представим по-широк сетлист от песни, доста от които публиката ни в Пловдив не е срещала“, споделят Sunblinds.

Основана през 2022 г. от фронтмена Peter Wavy, софийската група съчетава атмосферни китари и мелодични вокали в инди поп-рок звучене. Sunblinds имат дебютен албум Chasing Ghosts и концертни участия в Европа и САЩ. В момента работят върху втория си албум. През 2026 г. групата участва в Hills of Rock в Пловдив и SoAlive Music Conference в София, подгрява Mother’s Cake и получава номинация за „Златно пате“ на бар „Петък“. Сред песните, които музикантите

избират да представят настоящото им звучене, са „Sulking“, „Selfish Love“ и „When You“.

Местните им домакини Fifth Hour са създадени в Пловдив през 2023 г. и смесват инди рок, dark pop и alternative pop rock. На 7 ноември двете групи ще се срещнат на една сцена в Polinero.