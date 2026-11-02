Ученическото състезание „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“ ще се проведе в Пловдив

Първото издание на ученическото състезание ще се проведе от 6 до 8 ноември, а регистрацията за ученици от VIII до XII клас продължава до 4 ноември

Ученици от цялата страна ще могат да покажат уменията си по програмиране и графичен дизайн в първото издание на „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“, което ще се проведе от 6 до 8 ноември 2026 г. в Пловдив.

Организатор е Частната професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“, а състезанието ще се проведе в сградата на училището на бул. „Христо Ботев“ № 27А.

Състезанието е предназначено за ученици от VIII до XII клас, като участието е индивидуално и напълно безплатно. Участниците са разделени в две възрастови групи – VIII–X клас и XI–XII клас, а максималният им брой е 80.

Целта на „ПРИЗМА ’26“ е учениците да приложат знанията си в практически задачи, разработени специално за състезанието. Те ще работят в ограничено време, а най-добрите разработки ще бъдат защитени пред жури. Форматът създава и възможност за среща и обмен между ученици и преподаватели от различни училища.

Програмиране или графичен дизайн

Всеки участник избира една от двете категории – „Програмиране“ или „Графичен дизайн“.

В категория „Програмиране“ задачата ще бъде обявена в деня на състезанието. Допустимите езици са C#, Python, C++, Java и JavaScript, а участниците ще разполагат с четири астрономически часа – от 09:30 до 13:30 ч.

В категория „Графичен дизайн“ учениците от VIII до X клас ще създадат серия от три колажни плаката, а участниците от XI и XII клас – лого и визии за социални мрежи: публикация (post) и история (story).

Освен крайния резултат участниците трябва да предадат и работния файл, чрез който може да бъде проследен процесът по създаване. Работа с Canva не се допуска.

Какво е мястото на изкуствения интелект?

Една от особеностите на регламента е ясното определяне на условията, при които участниците могат да използват инструменти с изкуствен интелект.

При програмирането използването на AI е разрешено. Участникът обаче трябва да разбира и да може да обясни всяка част от предаденото решение. Това ще бъде проверявано и при защитата пред журито. Ако участникът не може да обясни собственото си решение, журито може да намали оценката му.

При графичния дизайн правилата са по-ограничителни. AI може да се използва единствено за създаване на mock-up, чрез който да бъде представено вече готово авторско решение.

Не се допуска използването на изкуствен интелект за генериране на идеи и концепции, изображения, илюстрации, текстури или графични елементи, както и за създаване на лого, типография или композиция. Спазването на тези правила ще се проверява чрез работния файл и структурата на слоевете.

Темата е „ГРАНИЦИ“, задачите остават тайна до старта

Темата на първото издание е „ГРАНИЦИ“. Конкретните задачи обаче няма да бъдат известни предварително. Те са разработени в рамките на темата и ще бъдат обявени в деня на състезанието.

Събитието започва на 6 ноември. Регистрацията на участниците на място е от 16:30 ч., а официалното откриване – от 17:15 ч. След представянето на регламента и правилата е предвидена и лекция на гост-лектор.

Основният състезателен ден е 7 ноември. В 09:30 ч. задачите ще бъдат обявени едновременно във всички зали и ще започнат четирите часа за работа.

В 13:30 ч. състезателното време приключва. Следва предварително оценяване, а до 16:00 ч. журито ще определи по петима финалисти във всяко от четирите класирания. От 16:15 ч. започват защитите пред журито.

Анонимно оценяване и защита на собствената работа

Работите се предават и оценяват по състезателен номер. Членовете на журито нямат достъп до имената и училищата на участниците до приключването на първия етап на оценяването.

Финалистите трябва да защитят разработките си пред съответната комисия. Защитата продължава между пет и седем минути и носи допълнителни точки към крайния резултат.

Така участникът трябва да покаже не само завършен проект, но и че разбира решенията, които е взел при неговото създаване.

Четири класирания и награди за първите три места

Резултатите ще бъдат публикувани на 8 ноември, а официалната церемония по награждаването започва в 10:00 ч. След нея е предвидена и томбола с предметни награди, осигурени от партньорите на състезанието.

Класирането се извършва отделно за всяка категория и възрастова група – общо четири класирания. Награждават се първите три места във всяко от тях.

Победителите на първо място ще получат ваучери, трофей, медал и грамота. За второ и трето място са предвидени медали, грамоти и предметни награди. Всички участници получават сертификат за участие.

Участниците трябва да носят собствен лаптоп

Всеки участник трябва да се яви със собствен преносим компютър, зарядно устройство и предварително инсталиран и работещ софтуер, необходим за избраната категория.

Организаторът осигурява електрозахранване и интернет за предаване на разработките, но техническата изправност на личната техника и софтуера е отговорност на участника.

Регистрацията е отворена – местата са ограничени

Ако програмираш, занимаваш се с графичен дизайн или просто искаш да провериш какво можеш, когато пред теб има непозната задача и ограничено време, „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“ е възможност да покажеш уменията си в реална състезателна среда.

Участието е безплатно, но местата са ограничени до 80 участници и се разпределят по реда на постъпване на заявките. Регистрацията продължава до 4 ноември 2026 г. или до изчерпване на свободните места.

Заявка може да подаде самият ученик, негов родител или настойник, както и учител, който регистрира група ученици. Участието не изисква ученикът да бъде изпратен или придружаван от своето училище.

Не чакай последния ден. Избери своята категория – „Програмиране“ или „Графичен дизайн“ – и запази мястото си за първото издание на „ПРИЗМА“.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА „ПРИЗМА ’26: ГРАНИЦИ“:

https://prizma-contest.com/registratsiya

Официален сайт:

https://prizma-contest.com/

6–8 ноември 2026 г. | Пловдив | VIII–XII клас | Участието е безплатно

Предизвикай себе си. Покажи собствено решение. Защити идеята си пред жури.

Темата е „ГРАНИЦИ“. Докъде ще стигнеш, зависи от теб.