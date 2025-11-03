Отбелязваме Деня на българския художник

На 3 ноември в България се отбелязва Денят на българския художник, посветен на всички творци, които чрез своето изкуство съхраняват и развиват българската култура. Празникът се чества в деня на Свети Пимен Зографски – покровител на българските художници, иконописци и реставратори.

Денят на българския художник се чества официално от 1993 година, като израз на признателност към хората, които с таланта си изграждат визуалната памет на България. Макар и да не е неработен ден, той се приема като значим духовен празник за всички, свързани с изкуството.

Пловдив ще отбележи 3 ноември с изложби, срещи с автори и културни събития, потвърждавайки още веднъж званието си на Град на художниците.Пловдив, наричан от поколения Град на художниците, през годините е утвърдил позицията си като едно от най-значимите среди за развитие на визуалното изкуство в България – дом на десетки галерии, школи, творчески ателиета и училища по изкуства.

снимка: pixabay