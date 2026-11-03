ЦИК подготвя окончателното обявяване на резултатите от президентския балотаж

Централната избирателна комисия предстои да обяви официалните резултати от президентските избори, след като приключи задължителната проверка на изборните книжа от втория тур, проведен на 1 ноември. Всички секционни протоколи и флаш памети от машините за гласуване вече са предадени на комисията.

След повторното сверяване на данните ЦИК ще приеме решение, с което ще утвърди резултатите от вота за президент и вицепрезидент. Тогава ще бъде обявена и окончателната избирателна активност.

Междинните данни при 100% обработени протоколи в районните избирателни комисии показват значителна преднина за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Двамата получават 1 093 852 гласа, или 57,566% от вота.

За конкурентната двойка Андрей Гюров – Георги Кандев са гласували 750 251 души, което представлява 39,483%. Разликата между кандидатите достига 343 601 гласа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са отбелязали 56 080 избиратели.

Около 375 хиляди повече гласували спрямо първия тур

Данните от обработените протоколи сочат, че общо 1 900 183 гласа са отчетени за двете кандидатпрезидентски двойки и опцията „Не подкрепям никого“.

За сравнение, на първия тур до урните са отишли приблизително 1 525 000 души. Така на балотажа отчетените гласове са с около 375 хиляди повече.

Окончателният брой на гласувалите и избирателната активност ще станат ясни с решението на Централната избирателна комисия след приключване на контролната проверка.