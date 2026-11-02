Българо-унгарският „Оста на живота“ и японският „Кокухо“ на Синелибри в Пловдив

Филми от България и Япония ни очакват в следващите два дни на фестивала Синелибри в Пловдив, който по традиция се провежда в LUCKY Дом на киното.

Тази вечер ни очаква специалната прожекция на българо-унгарския „Оста на живота“. Филмът е адаптация по книгата на Свами Тиртха и разказва за пътя и за пътниците – засегнати на екрана без да се обсъжда конкретно място или конкретно време. Филмът на Атанас Христосков е представен за пръв път на фестивала в Гоа, Индия, като в Пловдив ще бъде представен пред публиката от част от екипа, а всеки посетител ще има възможност да си закупи и книгата, основа за филма. Прожекцията е тази вечер от 18:30 часа.

Във вторник вечер е едно от най-вълнуващите заглавия на тазгодишния фестивал – японският „Кокухо“. Филмът се развива в следвоенна Япония и проследява пътя на младеж от семейство на якудза, който избира попрището на театъра кабуки. Филмът се превръща в най-касовата японска игрална продукция. Можем да го гледаме във вторник от 18:30 часа.

Пълната програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com, откъдето са възможни и онлайн закупуване на билети. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.