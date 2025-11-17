Николай Пловдивски кани на концерт с малка уловка

Митрополитската „организация“ учи на търпение: Концертът се състои в Пазарджик, но за покана трябва първо да се дойде до Пловдив

Пловдивския митрополит Николай кани от името на Митрополията на празничен концерт по случай християнския празник „Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство“. Концертът ще се състои на 21 ноември в Драматично-кукления театър „Константин Величков“ в Пазарджик, но безплатните покани се раздават единствено в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ в Пловдив. Така че, ако искате да присъствате и сте от Пазарджик, първо ще трябва да предприемете малко пътуване.

В официалното прессъобщение от Митрополията се казва: „входът е с покани, които се раздават безплатно от църковния магазин при митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ в Пловдив. Всеки желаещ може да получи до две покани.“

За пловдивчани това е лесно – просто вземат поканата и тръгват към Пазарджик. За пазарджиклии обаче първата „мисия“ е миниекскурзия до съседния град, за да се сдобият с покана.

Църкавата се грижи за духовната храна на миряните. И едните и другите трябва да попътуват. Явно духовното включва и малко физическо усилие. От друга страна е библейско да върви ръка за ръка с пътуването. А Митрополитската „организация“ в този случай определено учи на търпение.

В празничния концерт ще вземат участие Митрополитският хор „Св. ап. Ерм“, Камерен струнен състав към Симфонично оперетно дружество „Маестро Георги Атанасов“ – Пазарджик, Представителният детски хор „Слава Русева“ – Пазарджик, Представителният ученически духов състав „Димитър Мечев“ – Велинград, Клуб по спортни танци „Импулс 2008“ – Пазарджик, Спас Цветков, Вокалната формация „Шарения“ – Пещера, Представителната формация за автентичен фолклор „Гласовете на Орфей“ – Пазарджик и Представителният танцов състав „Чудесия“ – Пазарджик.