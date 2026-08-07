Специален гост от Бразилия посети пловдивските пожарникари

Флавия Рокко – физиотерапевт от Сан Пауло, Бразилия, която придружава националния отбор по гребане по време на Световното първенство в Пловдив, посети Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Посещението ѝ беше продиктувано не само от любознателност. Нейният съпруг е пожарникар – Bombeiros, с близо 30-годишен професионален стаж, а днес вече е капитан. Затова навсякъде, където пътува с отбора, Флавия намира време да посещава местните пожарни служби, да се среща с огнеборците и да запечатва кадри от тяхното ежедневие и техника.

В Пловдив тя разгледа пожарната, запозна се с организацията на работа и изрази искреното си възхищение от подготовката, оборудването и професионализма на колегите, които бяха на смяна.

„Навсякъде по света пожарникарите говорят един и същи език – езика на смелостта, взаимопомощта и отдадеността“, сподели впечатленията си гостенката.

Като символ на приятелството между пожарникарите от България и Бразилия Флавия подари на колегите състезателна фланелка на отбора по пожароприложен спорт на службата, където служи съпруга и.

Посещението ѝ е още едно доказателство, че професията на пожарникаря не познава граници. Независимо на кой континент служат, огнеборците са обединени от една обща мисия – да защитават човешкия живот и да бъдат опора в най-трудните моменти.

Снимки: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив