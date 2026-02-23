АктуалноГрадътЖивотИзбор на редактораКултураНовини

Вдигат паметник на Милчо Левиев срещу Дома на културата

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:34ч, понеделник, 23 февруари, 2026
1 145 1 минута

Предложение за даване на принципно съгласие за поставяне на скулптурна композиция в памет на легендарния музикант Милчо Левиев в градска среда ще се разглежда на предстоящата сесия на Общински съвет. То е внесено от кмета Костадин Димитров и е по повод входирано в общинската администрация писмо от Сдружение за образование и култура „Милчо Левиев“. Именно организацията, носеща името на световноизвестния джазмен, бе в основата на създаване на алея на Данов хълм, кръстена на него. Идеята е с вдигане на монументално произведение на знаково в града място да бъде отбелязана 90-годишнината от рождението на именития композитор и пианист.

Първоначалната идея на сдружението е паметникът да бъде поставен именно на алея „Милчо Левиев“ на Сахат тепе, но тя е била преосмислена. В писмото е посочено друго място- пространството срещу Дома на културата, в триъгълника на „Гладстон“ и „Авксентий Велешки“. Локацията не е подбрана случайно- в Дома на културата се намира една от основните сцена на Пловдив, а сградата е и дом на Операта.

„Избраното от инициативния комитет място препраща към идеята за диалог между различните жанрове и музикални стилове- визия, характерна за цялостния творчески път на Милчо Левиев. Домът на културата е и основната сцена, на която се провежда дългогодишния Джаз фестивал на Пловдив, чийто артистичен директор някога е бил именно Маестро Левиев“, се казва в предложението на кмета до съветниците.

Намерението на сдружението е да се направи конкурс, като идейният проект трябва да включва стилизирано пиано и самия музикант в реален размер, седнал и свирещ на клавишите. До композицията следва да бъде предвидена възможност граждани и гости на Пловдив да сядат и да споделят този символичен момент.

Бъдещата скулптурна композиция трябва да бъде съгласувана с НИНКН, тъй като пространството се намира в границите на охранителната зона „Филипопол- Тримонциум- Пловдив“. Намерението на градската власт е общината да подкрепи финансово провеждането на конкурса съгласно одобрените средства в Календара на културните събития, но дейностите по проектиране, изработка и монтаж на монументалната творба ще са за сметка на Инициативния комитет.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:34ч, понеделник, 23 февруари, 2026
1 145 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

Един коментар

  1. Фигура в реален размер, пиано, доста описателно и определено едроразмерно. А има ли достатъчно място? Вече има една маска на Борис Христов, доста зловеща впрочем. Паметник до паметник. Нито инициативните комитети, нито администраторите имат професионалната квалификация да го решат.

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина