Пловдив посреща 3-ти март с общоградско честване

Пловдив ще посрещне 3-ти март с общоградско честване. Събитията за Националния празник започват с молебен в катедралния храм „Успение Богородично“, който ще отслужи пловдивският митрополит Николай в 11.00 часа. Тържественото честване по традиция е на Бунарджика в 12.00 часа. В програмата е предвидена и панихида за загиналите за свободата на България герои на Паметника на поборниците и опълченците на Централни гробища в 13.30 часа.

Официалното слово ще бъде произнесено от проф. д-р Христина Янчева – областен управител на област Пловдив. Водещ за поредна година ще е Христо Христов. В церемонията по полагане на венци и цветя в 12.00 часа ще вземат участие представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър.

Както всяка година, преди началото на тържественото честване, членовете на комитет „Родолюбие“ ще поведат пловдивчани в „Поход на свободата“ – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия от знамената на българското опълчение.

В 17.00 часа на площад „Централен“ започва празничен концерт на Военен духов оркестър на Съвместно командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.

Вечерта на пл. „Централен“ в 18.30 часа. ще се състои тържествена проверка – заря по повод Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив. Диктор ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.