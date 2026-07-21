Паднали дървета и наводнен бул. „Копривщица“ в „Западен“

Паднали дървета, счупени клони и материални щети по автомобили са сред последствията от силната буря, преминала над Пловдив. За обстановката в район „Западен“ съобщи районният кмет Тони Стойчева в публикация в социалните мрежи.

По думите ѝ най-сериозният проблем е бил по бул. „Копривщица“, където заради натрупаната вода не е било възможно веднага да бъдат открити и почистени дъждоприемните шахти. Това е трябвало да бъде извършено от екипите на общинските предприятия на следващия ден. Стойчева предупреди още, че по булеварда е имало множество паднали клони и препоръча на шофьорите да избягват участъка.

Наводнен е останал и подлезът под железопътния мост.

Според районния кмет голяма част от наводненията са били причинени от запушени с листа и отпадъци дъждоприемни шахти, които са възпрепятствали оттичането на водата. Така се е стигнало и до частичното наводнение на улица „Генерал Колев“.

В публикацията си Тони Стойчева благодари на гражданите, които са се включили в разчистването на последствията още по време на бурята. По думите ѝ семейство е помогнало за почистването на шахти и отводняването на улица, а двама мъже са изтеглили с автомобил паднало дърво от бул. „Копривщица“, освобождавайки движението.