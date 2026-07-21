WWF България и УниКредит Булбанк с дарителска кампания за опазване на българската природа

От юли клиентите на УниКредит Булбанк ще могат да допринесат за работата на терен на най-голямата природозащитна организация у нас, WWF България. Това ще бъде възможно директно през мобилния им телефон чрез blink дарение – бърз, лесен и мигновен начин да подкрепят значима кауза чрез превод по номера на организацията.

Новата инициатива е част от юбилейната кампания на WWF България „Природата има нужда от нас“, която организацията провежда по повод двайсетата година от основаването си в България. Сред успехите ѝ за последните две десетилетия са защитата на над 100 000 ха гори във фаза на старост, засаждането на милиони дръвчета и пускането на над 130 000 есетрови риби в Дунав, чиито популации са на ръба на изчезването.

„Всеки принос за българската природа, макар и малък, ни помага да финансираме нашата дългосрочна работа на терен, но отива и далеч отвъд това – помага ни да изграждаме култура на грижа за природата, която не е нещо по-различно от грижа за самите нас, защото природата поддържа живота и здравето ни. Над 75% от питейната ни вода например идва от горски и планински екосистеми, а над 63% от лекарствата ни са свързани с продукти от природата“, каза Марина Михайлова, ръководител „Корпоративни партньорства“ във WWF.

Желаещите да подкрепят кампанията за опазване на българската природа могат да го направят сега само с няколко лесни стъпки, като:

Запазят номер +359 885 829 885 в контактите на телефона си;

Влязат в приложението Булбанк Мобайл;

Изберат „blink по мобилен номер“;

Дарят сума по избор в подкрепа на дейността на организацията.

Чрез blink дарение клиентите на УниКредит Булбанк пряко могат да помогнат за осъществяването на амбициозните цели на WWF България за следващите 20 години. Сред тях са защитата на нови 5000 хектара гори, грижата за мечета, останали без майки и други диви животни, пускането на над милион есетрови риби в Дунав и подобряването на градската среда чрез повече чист въздух, зеленина и прохлада.

С включването на WWF България, УниКредит Булбанк продължава да разширява възможностите за дигитално дарителство, които предлага на своите клиенти от декември миналата година чрез услугата на „Национална картова и платежна схема – bcard blink“, част от БОРИКА. Чрез платформата за blink дарения клиентите на банката вече могат да подкрепят редица значими каузи, сред които Фонд „Детско здраве“ и стипендиантската програма „Готови за успех“ на фондация BCause, както и реставрацията и модернизацията на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Едно от ключовите предимства на услугата е, че даренията до150 евросе извършват без такса за превод и без необходимост от IBAN – само с въвеждане на телефонен номер 0885 829 885. Така се насърчават малките, но регулярни дарения, които имат съществен принос за устойчивото развитие на значими обществени и природозащитни инициативи. Дарения по номера на каузата могат да правят и клиенти на други банки, които предлагат услугата blink по мобилен номер.

Повече за кампанията „Природата има нужда от нас“ и ролята на WWF в опазването на българската природа можете да научите тук.