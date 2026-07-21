Археологическият музей в Пловдив разказва историята на монетите

Историята на монетите – от появата им в древността до превръщането им в безценен източник на сведения за миналото – ще бъде във фокуса на новото издание на инициативата „Археология за всеки“, организирана от Регионалния археологически музей – Пловдив.

По време на срещата музейният екскурзовод Екатерина Диб ще разкаже как са били изработвани първите монети, как са се развивали техниките на монетосечене през различните епохи и защо тези малки метални предмети са сред най-ценните исторически извори.

Посетителите ще научат какво могат да разкрият монетите за владетели, градове, религиозни вярвания, икономически отношения и значими исторически събития. Макар и с малки размери, те често пазят информация, която ги превръща в своеобразни документи на своето време.

Събитието ще се проведе на 25 юли от 10:30 часа и е подходящо за всички любители на историята и археологията. Участието е с входен билет за музея, а местата са ограничени. Желаещите могат да се запишат предварително на място в музея или на телефон 032/624 339.