Времето в Пловдив на 20 юли 2026 г.

Предимно слънчево време очаква пловдивчани в първия ден от новата седмица. Термометърът ще достигне 34-35 градуса в следобедните часове.

Синоптиците предвиждат превалявания с гръмотевици след 20 часа.

Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област.

В планините денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над масивите от Западна, а след обяд и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снимка: Димитра Лефтерова