Сякаш Библейски потоп отнесе Пловдив за поне 15-тина минути тази вечер. Прогнозата за времето се потвърди и градът бе ударен от гръмотевична буря, с изключително силен вятър и придружена от градушка.

Все още е твърде рано за съобщения за пострадали, паднали дървета и нанесени материални щети, но със сигурност сигналите към институциите вървят в този момент. Из града вече се чуват сирени. Паднало дърво е затворило улица „Скопие“.

Метеоролозите предупреждаваха за неустойчива атмосфера и възможност за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в Южна България. Очаква се времето да остане динамично и през следващите часове, като на отделни места са възможни нови краткотрайни, но интензивни превалявания.

Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание заради мократа настилка и намалената видимост, а гражданите да избягват престой под дървета и нестабилни конструкции при силен вятър.