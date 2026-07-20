След Пловдив: Моби впечатлен от българските планини

Световноизвестният музикат Моби остана впечатлен от българските планини и сподели специално видео във фейсбук страницата си. Със закачлив и шеговит стил той е заснел разходка в планинска гора, вероятно из Родопите, в дните около концерта си в Пловдив на фестивала PhillGood.

Разхождайки се през планинската пътека, Моби се е натъкнал на врата с надпис „Минаването строго забранено“, но той все пак е продължил – „превеждайки си“ сам текста като „Добре дошли в гората на магьосниците, всички сте добре дошли!“. Достигайки върха американският музикант се е натъкнал на беседка и красива гледка сред планинската долина.