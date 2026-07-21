Снимки: Официален сайт на Президентството

Искането на САЩ за разполагане на самолети-цистерни в България задължително трябва да мине през решение на Народното събрание. Такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. Ако парламентът вземе такова решение, това не ни прави част от военните действия в Иран, заяви президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова в отговор на журналистически въпроси при посещението си в 3-та авиационна база – Граф Игнатиево днес.



По думите й, американските самолети, за които САЩ са поискали престой, няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Държавният глава все пак изрази надежда за спазване на примирието в Близкия изток.



Президентът направи паралел с предишното американско искане за разполагане на военна техника, която за дълъг период остана на гражданското летище в София. „При предишния кабинет така и не стана публично достояние нотата, която беше изпратена, за да видим точно какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава“, каза президентът Йотова. Тя допълни, че от съдържанието на новата нота, за която е била уведомена своевременно, става ясно, че въпросът трябва да се отнесе към парламента. Президентът очаква да види какви са резултатите от дискусията по темата. Йотова припомни, че когато служебното правителство е трябвало да удължи престоя на американските самолети на столичното летище, е станало ясно, че условията са били обвързани с удължаването на дерогацията на бургаската рафинерия „Лукойл“.

Върховният главнокомандващ разговаря с ръководството на авиобазата, запозна се с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Разгледа и статичен показ на самолетите МиГ-29 и F-16. В срещите и обиколката на авиобазата участваха също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

Президентът се обърна към личния състав на 3-та авиационна база – Граф Игнатиево. Държавният глава им благодари за службата в полза на Родината, особено отговорна в днешния опасен свят. „От вас се изискват смелост и умения да пазите въздушното пространство на България, професионализъм да работите със сложна техника, да я поддържате през годините, за да бъде безопасна за летците“, посочи Йотова.

Държавният глава заяви, че българската държава продължава да бъде длъжник на служещите във Военновъздушните сили – по отношение на кадровото обезпечаване, условията на труд, недостиг на техника. „В мое лице имате защитник на вашите интереси, ще настоявам с всички мои правомощия за вашите искания, да бъдете технически и социално осигурени“, подчерта президентът. Тя посочи, че са необходими и нови попълнения с нови самолети според военно-техническата експертиза какво е необходимо на България и финансовите възможности на страната.