И днес има опасност от силни бури над Пловдив

След опустошителната гръмотевична буря, която нанесе сериозни щети в Пловдив, жителите на града и днес трябва да бъдат подготвени за ново влошаване на времето.

Прогнозите сочат, че следобед и вечерта над района отново ще се развива купесто-дъждовна облачност, която може да донесе краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури, силни пориви на вятъра и на места градушки. За област Пловдив е обявен жълт код за потенциално опасно време.

Изображение: НИМХ

Макар да не е сигурно, че бурята ще бъде със същата сила като вчерашната, синоптиците предупреждават, че условията остават благоприятни за локални интензивни явления. Възможно е в една част на града да се излее проливен дъжд, докато в друга да превали съвсем слабо.

След над 400 сигнала за паднали дървета и клони, десетки наводнени улици и подлези, както и нанесени материални щети, институциите призовават гражданите да бъдат внимателни. Препоръчва се автомобилите да не се паркират под дървета, електрически стълбове и нестабилни конструкции, а при рязко влошаване на времето да се избягва ненужно придвижване навън.

Според прогнозата нестабилното време ще се задържи и през следващите дни, като рискът от гръмотевични бури и интензивни валежи остава повишен поне до края на седмицата.