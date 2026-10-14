Училище „Никола Вапцаров“ се обзаведе с нов спортен комплекс
Възпитаниците на училище „Никола Вапцаров“ вече ще играят футбол, баскетбол, волейбол на на чисто нови площадки на открито. Днес официално бе открит новия комплекс за масов спорт на площ от 3 000 квадратни метра в двора на школото в район Северен. Публичната инвестиция в размер на близо 320 хиляди евро бе реализирана в рамките на няколко месеца, след решението на общински съвет да бъде отпуснато финансиране на проекта.
Лентата на новата спортна база прерязаха днес кметът Костадин Димитров и директора на СУ „Никола Вапцаров“ Стоян Стратиев, а на церемонията присъстваха още зам.-кметът Пламен Панов, председателят на общинския съвет Атанас Узунов и кметът на район Северен Венцислава Любенова. Там бе и европейската шампионска по шахмат Виктория Рядева, която е възпитаник на училището. Най-емблематичният ученик на „Никола Вапцаров“- футболната легенда Христо Стоичков прати златна топка със свои автограф чрез кума си Атанас Узунов.
Напълно обновеният спортен комплекс в двора на училището включва игрища за футбол, баскетбол, волейбол, народна топка, зони за лека атлетика, street фитнес, тенис маса, площадка за безопасност на движението. Площадките пробваха волейболисти на Локомотив, както и баскетболисти от двата основни мъжки отбора- БК Локомотив и Ботев Академик.
След церемонията кметът Костадин Димитров съобщи, че Пловдив посреща комисията за кандидатурата на града за Европейска столица на спорта в събота.
„Ще представим нашите програми, намерения и инвестиции в публичната инфраструктура за спорт. Скоро ще представим и какви са плановете ни за целия спортен комплекс на Гребната база“, анонсира Костадин Димитров.