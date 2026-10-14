Възпитаниците на училище „Никола Вапцаров“ вече ще играят футбол, баскетбол, волейбол на на чисто нови площадки на открито. Днес официално бе открит новия комплекс за масов спорт на площ от 3 000 квадратни метра в двора на школото в район Северен. Публичната инвестиция в размер на близо 320 хиляди евро бе реализирана в рамките на няколко месеца, след решението на общински съвет да бъде отпуснато финансиране на проекта.

Лентата на новата спортна база прерязаха днес кметът Костадин Димитров и директора на СУ „Никола Вапцаров“ Стоян Стратиев, а на церемонията присъстваха още зам.-кметът Пламен Панов, председателят на общинския съвет Атанас Узунов и кметът на район Северен Венцислава Любенова. Там бе и европейската шампионска по шахмат Виктория Рядева, която е възпитаник на училището. Най-емблематичният ученик на „Никола Вапцаров“- футболната легенда Христо Стоичков прати златна топка със свои автограф чрез кума си Атанас Узунов.

Напълно обновеният спортен комплекс в двора на училището включва игрища за футбол, баскетбол, волейбол, народна топка, зони за лека атлетика, street фитнес, тенис маса, площадка за безопасност на движението. Площадките пробваха волейболисти на Локомотив, както и баскетболисти от двата основни мъжки отбора- БК Локомотив и Ботев Академик.

След церемонията кметът Костадин Димитров съобщи, че Пловдив посреща комисията за кандидатурата на града за Европейска столица на спорта в събота.

„Ще представим нашите програми, намерения и инвестиции в публичната инфраструктура за спорт. Скоро ще представим и какви са плановете ни за целия спортен комплекс на Гребната база“, анонсира Костадин Димитров.