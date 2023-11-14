Стефан Стоянов с коментар за заместника си

„Пожелавам най-искрен успех на Владимир Темелков. Стискам палци да навлезе бързо и да свърши добри неща за града„. Така доскорошният заместник-кмет в Община Пловдив, който 3 мандата отговаряше за най-много ресори в града – „Образование, бизнес развитие, европейски политики и международни отношения“ – Стефан Стоянов коментира новината за назначаването на Владимир Темелков за негов наследник на поста.

Припомняме, че от кабинета на кмета Костадин Димитров днес обявиха още, че след гласуване на новата структура на Община Пловдив ресорът ще бъде трансформиран в „Дигитализация, европейски проекти и бизнес развитие“, което означава, че от правомощията на Темелков ще отпаднат образованието и международните отношения.

Потърсихме Стоянов за коментар по телефона и го открихме в Хелзинки. На въпрос на Под тепето дали макар, че от няколко дни официално вече не е заместник-кмет, работата му в Хелзинки пак е и в тази връзка, той уточни, че в известна степен това е така.

„Тук сме с екип от 4 водещи професори от Пловдивския университет на работно посещение в Хелзинкския университет, във връзка с проект за дигитализация на учебния процес. Обучение на учители, достъпна наука са основните теми. Мислим и за други общи проекти. Работата по този започна преди 2 години, съвместно – между ПУ и Община Пловдив, като целта е да може да се подготвят бъдещите учители да използват иновациите в училище, дигитализацията и облачните технологии още в университета.“

По думите му е важно лидерството в ресора на общинското образование, от гледна точка на хората в системата.

„Стискам палци на целия екип с летящ старт да поеме и да работи здраво! Пловдив има нужда от успех и успешни кметове. Поел съм ангажимент да предадем и да помагам с каквото мога и където трябва с контакти“, декларира Стефан Стоянов.

Аз си давам сметка, че тези ресори са по-малко атрактивните, когато се правят коалиции, добави той.

Припомняме, че след края на третия си мандат Стоянов обяви завръщането си в частния сектор като цяло, но добави и че ще отделя от свободното си време за публична работа в образователната сфера.

Под тепето разбра, че преди година Стефан Стоянов е започнал докторантура на тема „Местни политики, дигитализация и облачни технологии“ в Пловдивската Алма Матер. В нея той ще опише и изследва какво се е случило в града и как се развива образователния процес в тази насока.

Припомняме още, че Стефан Стоянов е заместник-кмет на Пловдив от 2011 г. Създава отдела за бизнес развитие в общината и работи активно по налагането на града като втори център в страната за ИТ и аутсорсинг индустрията. През тези години екипът му помогна за отварянето на няколко хиляди работни места в двата сектора и привличането на десетки компании в Пловдив. Стоянов попадна с работата си в класацията 100-те иноватори за Централна и Източна Европа според престижната класация на Google и получи международна награда за „Иновации в политиката“ във Виена.