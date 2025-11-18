Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изпрати открито писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова, в което предупреждава, че в образователната система нараства напрежение заради забавени плащания по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

По данни от писмото до момента е изплатен само първият транш в размер на близо 19 млн. лв., докато вторият и третият – общо над 98 млн. лв. – чакат одобрение от месеци. Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения към над 2 800 служители в образованието.

Според синдиката забавянето вече води до проблеми в училищата. Някои директори са изплатили обезщетенията от собствените си бюджети и сега не могат да гарантират разплащания до края на годината, а други институции са забавили плащанията, което е довело и до съдебни дела.

„В случай че средствата не бъдат отпуснати до средата на декември, синдикатът ще бъде принуден да обсъди протестни действия, включително стачка или незавършване на първия учебен срок“, предупреждава председателят д-р Юлиян Петров.

Организацията заявява, че очаква покана за спешна среща с Министерството на финансите.