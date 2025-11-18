БългарияВластГласовеМненияНовини

Учителският синдикат предупреждава за протести и прекъсване на учебния срок

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изпрати открито писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова, в което предупреждава, че в образователната система нараства напрежение заради забавени плащания по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

По данни от писмото до момента е изплатен само първият транш в размер на близо 19 млн. лв., докато вторият и третият – общо над 98 млн. лв. – чакат одобрение от месеци. Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения към над 2 800 служители в образованието.

Според синдиката забавянето вече води до проблеми в училищата. Някои директори са изплатили обезщетенията от собствените си бюджети и сега не могат да гарантират разплащания до края на годината, а други институции са забавили плащанията, което е довело и до съдебни дела.

В случай че средствата не бъдат отпуснати до средата на декември, синдикатът ще бъде принуден да обсъди протестни действия, включително стачка или незавършване на първия учебен срок“, предупреждава председателят д-р Юлиян Петров.

Организацията заявява, че очаква покана за спешна среща с Министерството на финансите.

