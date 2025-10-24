Италианската „СИАД Груп“ инвестира в модерна инсталация за разделяне на въздуха и пълначна станция в землището на село Труд

Заводът ще се изгради върху площ от 25 820 кв. метра

В землището на село Труд, община Марица, ще бъде изграден нов завод за производство на индустриални и медицински газове. Това става ясно от подадена „Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение в РИОСВ – Пловдив. Инвеститор е „СИАД България“ ЕООД – част от италианската „СИАД Груп“, която е сред водещите европейски производители в сектора. Проектът e внесен за разглеждане в Eкоинспекцията, потвърдиха от там за Под тепето.

Планът предвижда предвижда изграждането на инсталация за разделяне на въздуха (Air Separation Unit) и станция за пълнене (Filling Station) за бутилиране и съхранение на индустриални и медицински газове. В новото предприятие ще се произвеждат кислород, азот и аргон, а ще се съхраняват и въглероден диоксид и газови смеси. Според проектната документация, капацитетът на инсталацията ще достига до 4430 Nm³/ч кислород, 5150 Nm³/ч азот и 130 Nm³/ч аргон.

Заводът ще се изгради върху площ от 25 820 кв. м и ще включва административна сграда, диспечерски и складови помещения, паркинг за около 20 автомобила, както и нова инфраструктура – водопровод с дължина 82 метра, напорна канализация (168 м) и три сондажни кладенци с дълбочина до 25 метра. За захранването е предвидена нова бетонна разпределителна уредба, а отпадъчните води ще се отвеждат в съществуващата общинска мрежа.

Съоръженията ще включват криогенни резервоари за втечнени газове, атмосферни изпарители и помпи за пълнене на автоцистерни, което ще позволи по-ефективна логистика и доставка на индустриални и медицински газове в страната. Проектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал и не се свързва с други инвестиционни предложения в района.

„СИАД България“ има над 20 години присъствие у нас с бази в София, Пловдив и Горна Оряховица. Новата инвестиция цели разширяване на производствените мощности и засилване на позициите на компанията на пазара в Югоизточна Европа.

През лятото на тази година холдингът откри подобен завод в Загреб. /Снимки: СИАД Груп/

Според информация от групата Българска Индустрия (Bulgarian Industry) Сиад България ЕООД отчита приходи от 13,5 млн. лв. през 2021 г. и 17 млн. лв. през 2022 г. и ръст на приходите до 20,6 млн. лв. през 2023 г. и 23 млн. лв. през 2024 г.

В същото време на новината за огромната инвестиция от групата „Забелязано в с. Труд“ реагираха, че представители на инвеститорите на първата срещата с хората от селото, обещали втора такава, на която да отговорят на зададените от жителите въпроси, но такава среща още не се е сътояла.

Ропертерската ни проверка в различни институции показва, че инвестицията се подговя отдавна. През миналата година е взето решение на Общински съвет – Марица за промяна в устройствения план, касаещ местността „Кошовете“, в която ще се строи. РИОСВ се е произнесла с Решение да не се извършва екологична оценка на изменението на ОУП.