От Община Пловдив нещо май сериозно са се „объркала“ с обявяването на архитектурен конкурс за идеен проект за благоустрояването на Младежкия хълм. Това излиза от откриването на процедура за обществено поръчка на стойност 250 000 лева без ДДС, която цели да промени облика на тепето и парковата му зона в подножието му.

Предмет на обществена поръчка е създаването на идея за благоустройство на зоната, в която обаче има огромна територия частна собственост, в която попада съществуващият Stage Park и прилежащите му зони. Излиза, че градската управа иска да благоустроява общо три частни имота, при това, както Под тепето научи, без да се съобразява със собствениците им. Идеята за облагородяване на тепето с така екзотичния иначе за управляващите Пловдив архитектурен конкурс е фантастична, но май е писана от възложителите на процедурата на сляпо. Или е изкопирана почти напълно от вече нещо написано, но от другиго.

От сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ ни потърсиха, за да уведомят обществеността, че са подали официален сигнал до Комисията за защита на конкуренцията във връзка с обществената поръчка на Община Пловдив за „Открит архитектурен конкурс за идеен проект за благоустрояване на част от парк Младежки хълм“, обявена на 31 октомври.

„Нашето сдружение е повече от 12 години оператор и активен развиващ орган на културната зона на Младежкия хълм, реализирайки десетки събития, социални инициативи, инфраструктурни подобрения и проекти в обществена полза. На тази база сме изградили трайна партньорска история с Община Пловдив и сме доказали, че зоната може да бъде едновременно природен парк и динамичен културен център. Въпреки това, при публикуването на настоящия архитектурен конкурс, Сдружението беше изненадано да установи, че в конкурсната карта са включени три частни имота, които ние управляваме и стопанисваме. Това е направено без каквото и да е уведомяване, разговор или предварително съгласуване. Към момента нямаме нито едно официално обяснение защо общината е решила да включи частни територии в конкурсно задание, което предвижда именно разработване на концепции за тях“, чудят се от „Творчески комплекс Инкубатор“.

От там подчертават, че този акт създава не само объркване, но и реален процедурен риск. „Всеки идеен проект, който третира частни терени без знание на собственика, става практически неприложим в бъдещи процедури. Това означава, че общината възлага конкурс за проект, който няма как да бъде реализиран, ако не бъде постигнато споразумение с нас- оператори на зоната и представители на собствениците“, коментира Стефан Горанов от „Инкубатор“.

Той допълнително посочва, че срокът на конкурса – от 31.10 до 01.12 – е технически невъзможен за пълноценно проектиране на такава мащабна зона. Очаква се за по-малко от месец участниците да изготвят анализ на целия хълм, да разработят транспортни решения, зониране, архитектурни предложения, чертежи, визуализации и концепция, съобразена със стратегически документи. Горанов смята, че подобно изискване не би могло да бъде изпълнено от нито един външен участник без предварителна информация.

“ Това поражда съмнения за предварително подготвен резултат и ограничена конкуренция, особено предвид факта, че частни имоти са включени в обхвата на заданието със сгрешени граници и неправомерно разделяне на един от тях. Още по-обезпокоително е, че общинският конкурс почти изцяло възпроизвежда концепцията, която Сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ вече е разработило като официален проект за Младежкия хълм. Още през 2021 г. внесохме проектен фиш, а през 2024 г. подадохме пълна проектна разработка по Програма „Развитие на регионите“ (ПИРО), с входящ № КЪМ 24 ЗП8-(2)/10.06.2024. Този проект е официално включен от Община Пловдив в стратегическия документ ПИРО, публикуван на сайта на общината“, още повече се озадачава Стефан Горанов.

В сегашната конкурсна документация той открива пълно или частично съвпадение с техния проект- включително функционални зони, акценти като културна зона, пешеходни оси, велоалеи и пространствена логика, разработена от тях преди повече от година. Въпреки това, при изработването на конкурса „Инкубатор“ не са били потърсени, консултирани или уведомени.

Сдружението е подало до общината две официални писма (на 17.11.2025 г. и на 19.11.2025 г.) с искане за разяснения и среща, но не е получен абсолютно никакъв отговор.

„Липсата на реакция от страна на общината, включването на частни имоти без знание на собственика, идентичността между конкурсното задание и вече подаден наш проект, както и технически невъзможният срок за разработка ни принудиха да подадем официален сигнал до Комисията за защита на конкуренцията с искане процедурата да бъде спряна до извършване на проверка. Нашата позиция винаги е била конструктивна. Сдружението вярва в развитието на Младежкия хълм като стратегическо културно ядро на града. Ние сме доказали, че можем да създаваме социална, културна и икономическа стойност за Пловдив и да работим като надежден партньор на институциите.

Но вярваме също, че развитието на градската среда изисква прозрачност, честност, диалог и уважение към труда и собствеността на всички участници“, категоричен е Стефан Горанов.