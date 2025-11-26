Едно от най-старите частни учебни заведения за висше образование в страната е в риск заради опити за незаконното овладяване, стана ясно днес. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР)* е изправено пред ситуация, която представлява безпрецедентен риск за сигурността и бъдещето на институцията. Налице са множество опити от организирана група за намеса във функционирането на висшето училище, нарушаване на автономността му и присвояване на активите му. За това алармираха от ръководството на ВУЗ-а на нарочна пресконференция в клюба на БТА, водена от президента и ректор на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова.

Как започва спорът

По данни на ВУАРР, схемата започва след смъртта на основателя на институцията – проф. д-р инж. Димитър Димитров. Неговата наследничка и миноритарен съдружник във фирмата-учредител „Интерколеж–С“ ООД, Вихра Димитрова, е подписала серия от консултантски договори с две дружества – „А. Еффе Консултинг“ ЕООД и „Тиконукоти“ ООД.

Стойността на договорите и анексите по тях достига близо 6 млн. лв. без ДДС, като в тях са включени значителни неустойки и арбитражни клаузи. Според ръководството, договорите дублират дейности, които ВУАРР извършва самостоятелно – международни проекти, студентски прием, правно и счетоводно обслужване.

На 16 септември 2022 г. – в деня, в който е освободена като управител – Вихра Димитрова е извършила пет банкови трансфера без предварителни фактури и уведомяване на ръководството. Общата сума е 288 000 лв., съобщиха на брифинга.

Финансови щети и съдебни производства

На база договорите и частни арбитражни решения са образувани изпълнителни дела, по които от банковите сметки на ВУАРР са изтеглени над 1,648 млн. лв.

Учредителят „Интерколеж–С“ ООД е осъден да заплати допълнително над 1,3 млн. лв. – суми, които с лихви надхвърлят 1,55 млн. лв.

От ръководството съобщиха и за сделка, при която университетски апартамент в София е продаден на едно от консултантските дружества на цена повече от два пъти под пазарната, като сумата не е постъпила по сметките на висшето училище.

Повдигнато обвинение

През март 2024 г. прокуратурата привлича Вихра Димитрова като обвиняема за сключване на неизгодни сделки в особено големи размери, с предполагаеми щети за ВУАРР и учредителя от около 3,7 млн. лв.

Междувременно вземанията по изпълнителните дела са прехвърлени на дружеството „БГ-Фирма“, представлявано от адвокат, работеща в една и съща кантора с адв. Галя Гълъбова – лице, което според ВУАРР има ключова роля в действията срещу университета.

Опити за административно овладяване

Освен финансов натиск, според ръководството са направени и опити за административно овладяване на институцията чрез:

еднолични решения на миноритарен съдружник;

опити за промени в Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ;

временно физическо окупиране на сгради на ВУАРР.

Тези действия временно са прекъснали учебния процес.

Спор за юридическия статут

ВУАРР съобщи за съдебно решение на Административен съд – София, според което университетът се третира като „неперсонифицирано лице“, а не като юридическо лице по Закона за висшето образование.

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд, като заседание е насрочено за 1 декември 2025 г.

Залогът

Според ръководството, ако решението бъде потвърдено, съществува риск лице с повдигнато обвинение да получи едноличен контрол върху:

банкови сметки;

недвижими имоти на университета;

средства по международни проекти;

съдбата на над 3 000 студенти и над 100 служители.

Позиция на ВУАРР

Висшето училище заявява, че:

учебният процес протича нормално;

институцията е финансово стабилна;

ще защитава автономията си и правния си статут.

Университетът настоява за:

стриктно спазване на Закона за висшето образование;

довеждане на разследванията до край;

институционална защита на академичната автономия.

Призив

ВУАРР призовава академичната общност, студентите, юридическите среди и гражданите да подкрепят принципа, че висшите училища не могат да бъдат третирани като търговски дружества и не трябва да бъдат обект на опити за овладяване.

*Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив е едно от най-старите частни учебни заведения за висше образование в страната. Със своята над 33-годишна история, повече от 40 000 завършили студенти и три работещи филиала в Пловдив, Велико Търново и Русе, ВУАРР е водеща регионална образователна институция с повече от 3000 обучаващи се студенти към днешна дата.