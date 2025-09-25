Човекът, нарисувал сякаш самодейно пешеходна пътека в Кючук Париж с жълта боя, се оказа служител на фирмата, която изпълнява мащабния проект на ВиК за южния обходен колектор. Звучи като шега, но не е- въпросният мъж е бил пратен да възстанови „зебрата“ на бул. „Александър Стамболийски“, но пък сътвори изключителна гротеска, която стана повод за хиляди реакции и напълно оправдано обществено недоволство.

„Групата, която работи в този участък, не е работила доста време. Трябваше да има възстановяване на тези пешеходни пътеки и от групата са изплатили човек, който… просто в момента, в който видяхме какво е сътворил, го приключихме“. Така отговори ръководителят на проекта Петър Гюров на кмета Костадин Димитров, който попита как е допуснато това недоразумение, изненадало всички. Гюров не уточни какво точно означава „го приключихме“, като ще оставим интерпретациите на въображението на читателите ни.

„В рамките на няколко часа бяхме оправили така нарисуваната пешеходна пътека“, добави по темата изпълнителят на иначе свръх мащабния проект, който сякаш е и безкраен.

В коментарите пред журналистите днес стана ясно, че дори възложителят в лицето на ВиК не знае какво точно предстои като дейности. Ивайло Добрев, главен експерт Международни проекти и програми в държавното дружество ВиК-Пловдив съобщи, че асфалтирането на „Александър Стамболийски“ ще започне от улица „Димитър Талев“ в посока „Индустриална“, но пък Петър Гюров уточни, че асфалтирането ще започне в обратната посока- от „Индустриална“ на запад, тъй като там участъкът бил най-готов, по думите му.

„Имаме кръстовища, които ще останат и няма да могат да се възстановят на този етап, тъй като зависят от съгласуване от НИНКН. Коматевско е възлово и най-вероятно ще се затвори догодина в летните месеци. Колкото до бул. „Вапцаров“- там имат да полагат още тръби, а днес разбрах от ЕВН, че искат трасе. След тяхното трасе ще се възстанови. За „Петър Стоев“- надяваме се до края на ноември да има положена плътна смес“, каза ръководителят на проекта Гюров.

Говори и за шахта, запълнена с клони, за която се ангажира, че ще оправи.

Посочи, че са много обстоятелствата, които забавят дейностите.

„В момента сме разсрочили с четири месеца, което бе заради съгласуване на проекта от НИНКН. След като имаме решение от тях ще имаме нов актуализиран график според това, което от института ще извършат на кръстовището с Коматевско като археологически разкопки- не е ясно дали ще е наблюдение, изместване на археологически обект или само проучване“, бе мъгливото обяснение на ръководителят на проекта.