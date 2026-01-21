Общо събрание на УМБАЛ „Пловдив“ утре трябва да избере д-р Йовко Червенков за новия ръководител на бившата Окръжна болница, след като миналата есен той спечели конкурса за изпълнителен директор на Министерството на здравеопазването. Това ще е втори опит да бъдат събрани акционерите в лечебното заведение, след като първото общо събрание, насрочено за 7 януари, бе провалено заради липса на кворум поради неявяване на много от участниците в него.

На него трябваше да се обсъжда промяна в състава на съвета на директорите, като настоящите представители Динчо Генев, Костадин Атанасов и Катя Попова следваше да бъдат освободени. Това така и не се случи, а утре ще бъзе направен втори опит да бъде избран на нов тричленен съвет на директорите- избраният за директор Йовко Червенков като представител на държавата, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член. Общото събрание на акционерите следва да определи тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. Припомняме, че акции в АД-то, макар и неголеми, имат редица общини, чиито жители ползват услугите на болницата, сред които Община Пловдив.

По информация на Под тепето се прави опит за проваляне и на второто Общо събрание утре. Според наши източници зад това стоят приближени на досегашния директор Динчо Генев, който следва да сдаде управлението на наследника си, избран от министерството. Те са били и активни при публичното недоволство в защита на д-р Генев, тъй като не желаят в управлението на УМБАЛ „Пловдив“ да има нова конфигурация. Един от флагманите на протестите от октомври и ноември бе д-р Иван Димитров, оневинен за убийството на рецидивиста Жоро Джевизов-Плъха.

„Явно досегашният директор е удобен за нечий интереси и за комфорта на негови приближени от екипа на болницата“, коментират източниците ни от лечебното заведение. Те посочват, че обясненията за финансовата стабилност на болницата по време на протестите всъщност не са актуални и към днешна дата ситуацията въобще не е толкова розова.

Цифрите показват, че миналата година има рязък спад в приема на пациенти- той е около 15 процента. На фона на намалелите от това приходи има още по-рязко повишаване на разходите на болницата. В рамките на шест месеца от 2025г. се отчита драстично намаление на наличните средства. От близо 9,5 милиона лева в първите месеци на миналата година, те се стопяват до 2 милиона към началото на есента.