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Моторист е в болница след катастрофа на кръстовище в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:54ч, вторник, 6 октомври, 2026
0 147 Преди по-малко от минута
Линейка

Моторист е в болница след пътно произшествие вчера в Пловдив. Сигналът е получен около 15 ч. – на кръстовище между ул. „Модър“ и ул. „Колхида“ лек автомобил „Опел“ предприел ляв завой и отнел предимството на мотоциклет „Хонда“, чийто 28-годишен водач е пострадал. Колата управлявал мъж на 56 години. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата участници са отрицателни.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:54ч, вторник, 6 октомври, 2026
0 147 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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