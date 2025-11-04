Пространството около Радиотелевизионния център в сърцето на Пловдив да се именува площад „Журналист“ ще обсъждат общинските съветници в предстоящото заседание на местния парламент този четвъртък. Уширението, заключено между улиците „Донкудов“, „Найден Геров“ и „Емил дьо Лавеле“, може да получи име, ако точката от дневния ред бъде приета от старейшините.

Идеята е на пловдивските дружества към Съюза на българските журналисти и медии от града, като предложението им е внесено за разглеждане от зам.-кмета по строителство Хакъ Сакъбов.

В мотивите на инициаторите се изтъква факта, че Пловдив един от българските градове, в които журналистиката има сериозна биография още преди Освобождението. Под тепетата д-р Иван Богоров редактира първото родно специализирано периодично издание „Журнал за наука, занаят и търговия“, което започва да се печата в Белград през 1862г. От Пловдив Христо Г. Данов прави много популярния „Летоструй или домашен календар“, печатан във Виена. Освен това именно в Пловдив Христо Г. Данов издава и първия вестник в Следосвобожденската България- в. „Марица“. В града се появява и първият български всекидневник „Балканска зора“. От Пловдив стартира и животът на вестник „Борба“, издаван и редактиран от Захари Стоянов.

„Именуването на площада ще е знак на признание към труда на журналистите и ролята им в обществото. Мястото е избрано заради емблематичното присъствие на сградите на медийните институции БНР и БНТ, които символизират важността на свободата на словото, правото на информация и и играят ключова роля в демократичните процеси на обществото през годините“, се казва в предложението, което ще разгледат общинските съветници тази седмица.

Положително становище относно именуването на площадното пространство е изразила и общинската работна група за разглеждане на постъпили предложения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и прочие градски пространства. Проектът за решение за кръщаване на публичното пространство на площад „Журналист“ бе публикуван в интернет страницата на общината и в срок от 30 дни не са получени възражение по него.