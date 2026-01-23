Пет пъти крадат знак забраняващ паркирането в Смирненски

За пети път общината възстановява пътен знак В27 („забрана за престой и паркиране“) на ул. „Звезда“ №43А в район „Западен“, до ресторант „Карамело“. Знакът е обект на системни кражби, съобщи кметицата на района Тони Стойчева.

По данни на районната администрация неизвестен извършител многократно премахва и присвоява знака, което води до преки разходи за общинския бюджет и – съответно – за данъкоплатците.

При липсата на знака се допуска нерегламентирано паркиране, което блокира улицата и създава реален риск за преминаването на линейки и пожарни автомобили. В критични ситуации това може да забави реакцията на службите за спешна помощ.

От район „Западен“ определят случая като грубо посегателство върху общинска инфраструктура и апелират за съдействие от гражданите, за да бъде прекратена порочната практика.