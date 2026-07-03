Как Ливан, Италия и България се срещнаха в Капана

В Капана има място, където не е нужно да избирате между италианска паста, арабска шакшука или българска баница. Всички те съществуват в едно меню и го правят по съвсем естествен начин.

Това е La Cucina Kapana – ресторант, който превръща Средиземноморието в кулинарно преживяване, без да губи връзката си с местните вкусове.

Зад тази концепция стои шеф Мишлав Масалха, който умело съчетава ароматите на Ливан, класическата италианска кухня и българските традиции. Вместо да противопоставя различните кулинарни култури, той ги събира в едно меню, където всяко ястие разказва своя история.

Денят започва с късна закуска, в която класическият брънч среща близкоизточната шакшука и домашната баница с истинско зряло овче сирене. Следват различни видове хумус, прясно приготвена паста, пици, стекове и богата селекция от вегетариански предложения, създадени с внимание към автентичните рецепти и внимателно подбраните продукти.

Но La Cucina Kapana е много повече от разнообразно меню. Това е място за дълги разговори, споделени вечери и откриване на нови вкусове. Ресторант, който доказва, че най-хубавите кулинарни истории често се раждат там, където различните традиции се срещат около една маса.

И може би точно затова всяко посещение тук оставя не само приятен вкус, но и желание да се върнеш отново.