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Проверка с касов бон в автобус на градския транспорт

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:24ч, сряда, 4 февруари, 2026
11 505 1 минута

Пловдивчанин сигнализира за необичаен начин на проверка на електронна карта в автобус по линия №25. По думите му шофьорът е поискал касова бележка, за да установи дали картата е заредена, тъй като в превозното средство не е имало валидатор.

Случаят предизвика въпроси за начина, по който се контролира редовността на пътниците при липса на работеща техника, както и доколко подобна практика е регламентирана.

„В автобуса няма валидатор, но явно решението е да тормозим пътниците, вместо да оправим техниката. Ако ще плащаме за „дигитален“ транспорт, защо още се движим в 90-те?“, пита гражданинът.

„Под тепето“ изпрати запитване до Община Пловдив с въпроси какъв е официалният ред за проверка на електронните карти в градския транспорт и допустимо ли е изискването на касова бележка. Очаквайте подробности.

Снимка: Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv /Фейсбук

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:24ч, сряда, 4 февруари, 2026
11 505 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

11 коментари

  1. This is just ridiculous. Expecting people to keep hold of every single receipt for their transport cards is completely unreasonable, especially when the validation equipment isn’t even working. It’s like they want to make things harder for us. This reminds me of when my friends and I used to play Ragdoll archers online, and the game would glitch out constantly. Fix the actual problem, don’t punish the passengers!

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