Проверка с касов бон в автобус на градския транспорт

Пловдивчанин сигнализира за необичаен начин на проверка на електронна карта в автобус по линия №25. По думите му шофьорът е поискал касова бележка, за да установи дали картата е заредена, тъй като в превозното средство не е имало валидатор.
Случаят предизвика въпроси за начина, по който се контролира редовността на пътниците при липса на работеща техника, както и доколко подобна практика е регламентирана.
„В автобуса няма валидатор, но явно решението е да тормозим пътниците, вместо да оправим техниката. Ако ще плащаме за „дигитален“ транспорт, защо още се движим в 90-те?“, пита гражданинът.
„Под тепето“ изпрати запитване до Община Пловдив с въпроси какъв е официалният ред за проверка на електронните карти в градския транспорт и допустимо ли е изискването на касова бележка. Очаквайте подробности.
Снимка: Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv /Фейсбук
4 коментари
Experience the challenging aiming mechanics as your character constantly sways due to inertia in ragdoll archers.
best online casinos uk casino room claim code best usa online casinos
Много пъти кондуктори са ме обвинявали, че картата ми може да е фалшива, затова си пазя касовите бележки! Основният проблем не е в това! Проблемът е, че вече ВТОРА система за Електронно таксуване в Градския транспорт на Пловдив НЕ РАБОТИ, а РЕАКЦИЯ от държавата или Прокуратурата НЯМА! Първия път, по Европейски проект, по времето на кмета Тотев, бяха дадени 20 милиона а системата така и не заработи! Сега, още 10 милиона – валидатори има в малък брой автобуси, а с банкови карти, системата така и не заработи!
I really enjoyed your post about the importance of checking cash receipts on public transport! It’s a simple yet often overlooked topic that can make a huge difference in ensuring fair practices. I remember once getting fined for not having my ticket checked, and it made me realize how crucial it is to keep records. Perhaps you could also include tips on how to easily track these receipts for someone like me who tends to misplace Snow Rider 3D things? Thanks for shedding light on this important issue!