Общинската съветничка от политически пердставителната група на „ПП-ДБ“ в ОбС – Пловдив, Добромира Костова, изрази публично недоволството си от начина, по който се движи проектът за изграждане на нова сграда на училище „Княз Александър I“. Повод за коментара ѝ стана заседанието на Комисията по устройство на територията в петък, на което е било разгледано предложение на администрацията за намаляване на отстоянията от улици при бъдещото строителство.

Според Костова, предложението е внесено в нарушение на правилника на Общинския съвет и съдържа редица неясноти, включително липсата на конкретно посочени улици, от които се предлага промяната на отстоянията.

„В проекторешението дори не е записано за кои улици става дума. Зам.-кметът спомена „Йоаким Груев“, но това няма тежест, щом не фигурира в документа“, посочва тя.

Съветничката припомня, че още в предходния мандат, в качеството си на председател на същата комисия, е инициирала становище за прекратяване на инженеринг процедурата и разделяне на проекта на две фази – „проектиране“ и „изпълнение“, с цел провеждане на архитектурен конкурс. Така, според нея, щяло да се гарантира по-високо качество на проекта, по-добро вписване в средата и опазване на паметника на културата – Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, в чието съседство се планира новата сграда.

„Това е училище със символично значение за града и е изключително важно как ще се съчетае новата сграда с културно-историческата среда. В зоната са още Баня Старинна, Семинарията и Църквата „Св. св. Кирил и Методий“, подчертава Костова.

Тя допълва, че на заседанието е настоявала да бъде представен поне работен вариант на проекта, но ѝ е било отказано с аргумента, че „това не било от значение на този етап“.

„Не знаем нито къде точно ще бъде сградата, нито как ще изглежда фасадата. Отново се действа на тъмно“, посочва общинската съветничка.

По думите ѝ, инженерингът – практика, при която проектирането и изпълнението се възлагат на един и същи изпълнител – създава рискове от компромис с качеството и липса на прозрачност. Костова припомня, че Камарата на архитектите в България (КАБ) също е настоявала за прекратяване на инженеринга по този проект, но без резултат.

Тя изразява опасения, че при сегашния подход може да се стигне до изграждане на модерна сграда, която не се вписва в историческата зона, до изграждане на многоетажен паркинг в съседство и до съкращаване на двора на Хуманитарната гимназия. Като алтернатива посочва варианти, разработени от архитекти, при които се запазват дворът и архитектурната цялост, включително възможност за топла връзка с т.нар. Турско училище.

„Ситуацията остава непрозрачна – решения се взимат без достатъчно информация, включително и за общинските съветници, от които после се очаква да гласуват“, заключава Добромира Костова.

Очаква се въпросът да бъде разгледан на предстоящата сесия на Общинския съвет в четвъртък.