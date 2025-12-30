Потвърдиха паричната гаранция за собственика на „Селена“

Окръжен съд – Пловдив потвърди взетата мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 100 хиляди лева по отношение на собственика на частната АГ болница „Селена“ Николай Йорданов на днешното си заседание по обжалване на определението на предната инстанция. Адвокатите му настояваха Темида да не взима никаква мярка за неотклонение, тъй като по думите им в случая не може да се говори за престъпление.

Срещу Йорданов е повдигнато обвинение за това, че на 8 декември е отнел чужди 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка и 940 000 евро, всичко на обща стойност 3 276 269 лева, от владението на д-р Ангел Ставрев без негово разрешение, с намерение противозаконно да ги присвои.

Пловдивският окръжен съд сподели извода на първоинстанционния съд, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение Йорданов да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Както и счете, че целите на мерките за неотклонение биха могли да се постигнат с взетата мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в определения от Районен съд – Пловдив размер. Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Преди заседанието собственикът на „Селена“ настоя пред журналисти да се разследва откъде са били средствата в касата в кабинета на д-р Ангел Ставрев.

„ Всеки може да каже, че е имал 3 милиона преди две години“, коментира пред журналисти Николай Найденов пред съдебната палата. Той подчерта, че единственият начин д-р Ангел Ставрев да докаже собствеността си над откритите в касата средства, е исков процес, в които да се установи и с какво правно основание парите се съхраняват в каса в „Селена“, която по думите на Найденов е фирмена.