От деца за деца: Подаръци усмихнаха малчуганите в педиатрията

Добротворческа акция „От деца за деца“ усмихна малките пациенти в Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги“ тази сутрин. Малчуганите, настанени за лечение в отделението, бяха зарадвани празнично между Коледа и Нова година със специално подбрани подаръци, осигурени от техни връстници- хлапетата от детска градина „Андерсен“. Днес собственичката на частната забавачка Катя Найденова, лично връчва подаръци на деца от различни възрасти – жест, който носи радост, надежда и усещане за внимание в един труден за тях момент. На входа на педиатрията бе посрещната от старша сестра Йочкова.

В навечерието на светлите коледни празници Частна детска градина „Андерсен“ – Пловдив организира благотворителен коледен базар, изпълнен с много детски усмивки, творчество и доброта. На базара бяха представени ръчно изработени картички, рисунки и коледни украшения, създадени от децата на градината с искрено вълнение и желание да помогнат. Благодарение на активното участие и съпричастността на родителите, инициативата събра средства, с които бяха закупени коледни подаръци за децата от Клиника по педиатрия в УМБАЛ „Св. Георги“.

„Съпричастността, добротата и грижата за другия са основни ценности в нашата детска градина. Вярваме, че те се възпитават от най-ранна възраст – не с думи, а с личен пример. За нас този жест е начин да покажем на децата, че дори малките ръце могат да правят големи добрини и че човешката топлина е безценен подарък“, споделя Катя Найденова, собственик на ЧДГ „Андерсен“.

Инициативата е част от мисията на детската градина да възпитава не само знания и умения, но и съпричастни личности с отворени сърца, които вярват, че доброто има силата да променя и вдъхновява.