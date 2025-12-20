Кой е Николай Йорданов – задържаният собственик на „Селена“

Николай Йорданов (често споменаван като Никола) е мажоритарният собственик на УСБАЛАГ „Селена“, най-голямата частна АГ болница в Южна България. Към 20 декември 2025 г. той е задържан и обвинен в кражба на 3 276 269 лева от касата на болницата.

Основни факти:

Корпоративен конфликт: Преди ареста се съобщава за напрежение в управлението на болницата, включително смяна на управители от страна на Йорданов.

Механизъм на престъплението: Според прокуратурата, на 8 декември 2025 г. Йорданов е използвал техническо средство за отключване на кабинета на д-р Ангел Ставрев, бивш управител и съосновател на болницата.

Аферата „Селена“: Откраднатите над 3 млн. лв били лични спестявания на д-р Ставрев

Процесуален статус: Първоначално задържан за 72 часа, на 20 декември Пловдивският районен съд разглежда искането за постоянния му арест – Доведоха от ареста в съда собственика на болница „Селена“.

Ако бъде признат за виновен, Йорданов може да получи от 3 до 15 години затвор и конфискация на имущество.

Медийна и творческа дейност

В публичното пространство Йорданов е известен и като продуцент с фамилия Богомилов.

Филмов проект: Той е продуцент на „Немилосърдната красавица“ (2023 г.), драма с мистична и поетична атмосфера, отличена с над 50 международни награди.

Филмът е продукция на неговата компания „Ергана филмс продъкшън“ ЕООД, която той управлява еднолично.

Лентата се оказва най-награждаваният български филм за 2023 година.

От профила му във Facebook, където се представя като Богомилов, става ясно, че през септември 2025 г. той е бил член на журито на 33-тия IFF „Love is folly“ / МФФ „Любовта е Лудост“.

В социалните мрежи той се представя като Timoteo Viti – препратка към италианския ренесансов художник, вероятно символизираща неговия интерес към творчеството.

Връзка между бизнеса и филмовата компания

„Селена“ и „Ергана филмс продъкшън“ са свързани чрез общи собственици и съдружници, което според Прокуратурата стои в основата на вътрешния корпоративен конфликт и обвиненията за „отклоняване на средства“.