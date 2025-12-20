Аферата „Селена“- все по-странна и с много въпросителни

Собственикът на болница „Селена“ Николай Йорданов излиза от ареста срещу парична гаранция от 100 хиляди лева. Това реши преди минути Районен съд в дълго заседание по гледане на мярката за неотклонение на обвиняемия за кражба бизнесмен.

След днешното съдебно заседание обаче аферата „Селена“ е все по-странна. Николай Йорданов е обвинен, че е откраднал 3,3 милиона лева лични спестявания на един от създателите на АГ заведението д-р Ангел Ставрев. Въпросителните около случилото се станаха още повече, тъй като в съдебната зала самият Йорданов заяви, че разкрил как се източва финансово „Селена“ чрез раздаване на ръка на крупни суми под формата на заплати на определени лица, а адвокатите му заявиха, че кражба въобще няма.

ПРОКУРАТУРАТА

Според наблюдаващия прокурор Панчев в кабинет 319 в „Селена“ се е намирала личната каса на д-р Ангел Ставрев, където според обясненията на самият АГ специалист той съхранявал лични спестявания- левове, евро и швейцарски франкове на обща стойност близо 3,3 млн.лв. Прокурорът изрази съмнения по повод инвентаризацията, която Николай Йорданов е започнал да прави, като сложи думата в кавички. Припомни всичко онова, което прокуратурата заяви пред медиите вчера. Заяви, че деянието, в което е обвинен Йорданов, е с висока степен на обществена опасност заради стойността на откраднатите от касата средства. Добави, че в условията на конспиративност е разработвал своя план да присвои парите, за които бил знаел.

„Той се е опитал да придаде законност на деянието със сформирането на комисия при отварянето на касата. Но тя е била изключителна собственост на пострадалия“, заяви прокурор Панчев и подчерта, че Николай Йорданов може да извърши друго престъпление, за да подкрепи тезата си, че обвиняемият трябва да бъде пратен за постоянно в ареста.

АДВОКАТИТЕ

Двамата адвокати на Николай Йорданов- адв. Давчев и адв. Паскалева отговориха на прокурорската теза за опасност от извършване на друго престъпление с чистото съдебно минало на обвиняемия, със семейното му положение, бизнесът му и трите му висши образования, едното от които юридическо.

„Този текст на обвинението е срам за всеки юрист. Няма доказателство въобще за извършено престъпление освен твърденията на д-р Ставрев“, заяви адв. Давчев. Той каза, че клиентът му е действал по всички счетоводни закони и правила при инвентаризацията, която е предприел- отворил е касата в присъствие на комисия от болницата, а намерените след това пари не са внесени в личната му сметка, а в дружествена такава. Подчерта, че в касата са били открити не 3,3 милиона лева, каквато сума твърди че е съхранявал в касата д-р Ставрев, а със 700 евро по-малко- 1,9 милиона лева.

„Прозрачно е, че Йорданов не е имал намерение да присвоява теза средства- сам е назначил 4-членна комисия, която да види и преброи какво има в касата. Самата каса е отворил с ключ. Няма никакво доказателство, че тази каса е собственост на д-р Ставрев, както и откъде са намерените в нея средства. От сигнал до Главна дирекция Национална полиция на самия Йорданов става ясно, че на ръка в болница „Селена“ на определени хора са се давали от 150 до 350 хиляди лева. В целия този казус има спор за собственост, а не кражба. Ако Ангел Ставрев докаже, че тези средства са негови, Йорданов ще му ги върне по сметка. На какво правно основание д-р Ставрев е имал такава сума в каса, която се е намирала в кабинет, собственост на болница „Селена“, която пък е собственост на Николай Йорданов. Подзащитният ми е е извършил законова процедура с тази каса и тези пари, които на всичко отгоре са по-малко според комисията от назованата от д-р Ставрев сума. Кражба няма и не следва да има никаква мярка“, каза още Давчев.

„Води се битка за овладяването на „Селена“ от д-р Ставрев и приближените му, а случващото се в тази съдебна зала и това обвинение подпомагат това. Николай Йорданов е подал до полицията сигнал за големи зулуми в болницата с огромните раздавани на ръка заплати с решение на самия Ставрев. Затова сумата не е открадната, а съхранена, за да се установи на кого е тя. Всичко е направено публично и с документи, с назначена комисия- каква е тази конспиративност, за която прокуратурата твърди. Тук се цели да се подпомогне някой в един търговски спор“, допълни адв. Давчев.

Адв. Паскалева определи обвинението като „литературно“. Тя заяви, че Николай Йорданов е наел нова охранителна фирма, след като е установил, че в болницата, която е негова собственост, се извършват злоупотреби, има присвоявания и пренасочване на средства. „Затова и наема външна консултантска фирма. Пред комисия отваря касата, прави се опис на всички средства в нея пред всички лица, разпорежда парите да бъдат заприходени по съответния ред. Кое е противозаконното в неговите действия? Кражба няма. Абсурдно е това обвинение и тази обвинителна постановка. Излиза, че прокуратурата кадрува в едно частно дружество. Това е гражданско-правен спор, който ще стане търговски“, заяви адв. Паскалева.

Тя допълни, че преди случилото се е направен опит със съмнителни документи да бъде отнета собствеността на Николай Йорданов, който заявява и в сигнал до полицията, че има финансови злоупотреби в „Селена“ и неравнопоставеност между хората в екипа.

СОБСТВЕНИКЪТ НА „СЕЛЕНА“

„Както и в сигнала си до полицията заявявам, че има финансови злоупотреби в „Селена“ и неравнопоставеност между хората в екипа. Всички в тази болница обслужват интересите на двама души. Смених управителите, за да проверя текущото състояние в болницата. Голяма част от персонала работи при най-ниските заплати в системата, а в същото време години наред са били плащани на ръка заплати в огромни размери. Желанието ми е тези кражби да спрат“, заяви пред съда обвиняемият.

Той подчерта, че е абсолютно неоснователно твърдението, че отворената каса е лична. „Има касови ордери за движение на пари от касата на 4-ти етаж до касата 3-тия етаж. Има три кашона с тези касови ордери, както и екселски таблици с парите, които е взимал Ставрев. Има безброй документи, които съм предал, но прокуратурата се доверява на голи думи“, допълни собственикът на „Селена“. Добави, че счетоводителката, която е свидетел по делото, е променила първоначалните си показания след като е викана в икономическа полиция.

Тук ситуацията е крадците викат „Дръжте крадеца“. Аз разкрих длъжностно присвояване в големи размери, а се озовах в ареста. Обърнах се към институциите и не очаквах аз да бъда унижавания от съдебната система“, каза още Николай Йорданов.

„Когато започнах ревизията, чаках Ставрев да се появи, а в същото време той се опита да открадне бизнеса чрез вписване в търговския регистър, но го спрях благодарение намесата на адвокати, на които платих 200 хиляди лева. Те спряха вписването буквално за часове. Не ме унищожиха и сега действат по други начини- да лежа по арестите“, каза на финал Николай Йорданов.