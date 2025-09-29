Как Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ превръща любовта към числата в билет за престижни университети по целия свят

Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив вече повече от половин век е средище на знание, иновации и престижни успехи. Решението за създаване на училището е взето на 29 септември 1970 г. от Министерския съвет, а със заповед на министъра на народната просвета на 29 октомври същата година гимназията е официално основана.

Първият учителски колектив в МГ-то

Първият прием е осъществен през 1971 г. с профили „Математика“ и „Изчислителна математика“. Първият директор Димо Малешков (на следващата снимка) и екипът от 21 учители поставят основите на амбициозна учебна програма и избират за патрон академик Кирил Попов – бележит български математик и учен.

Пионер в образованието

Още в първите си години училището се нарежда сред водещите образователни институции в страната, а през 70-те и 80-те години не спира да бъде новатор. В МГ се внедряват първите програми по програмиране на АСМ, откриват се специалности като „Програмист на АСМ“ и „Микропроцесори“, създава се най-големият за времето си Информационно-изчислителен център и първият компютърен клас в българско средно училище – смело начинание, което превръща Пловдив в национален център на компютърното образование.

През десетилетията училището е домакин на национални и международни конференции, състезания и турнири по математика и информатика, а през 1986 г. получава званието „Образцова гимназия“.

В годините след това продължава да отваря нови хоризонти – от 1997 г. започват работа професионални паралелки по програма ФАР, през 2003 г. са въведени ученически униформи, а през 2016 г. е създадена и

първата в страната факултативна паралелка по изкуствен интелект,

която поставя началото на обучението по тази модерна дисциплина. Макар експериментът да показва, че материята е изключително сложна за учениците, той остава знакова стъпка в развитието на училището като лаборатория за нови идеи.

Естествен интелект срещу изкуствен: Пловдивската математическа гимназия споделя опита си с AI

Успехи и признание

Постиженията на възпитаниците на МГ „Акад. Кирил Попов“ са впечатляващи: над 500 медалисти от престижни международни олимпиади и състезания по математика, информатика, физика, астрономия, химия и математическа лингвистика, както и отличия от световни конкурси.

Последната новина за световен успех на възпитаници на училището дойде преди месец – Единадесетокласник от МГ-то грабна бронзов медал в Пекин на Международната олимпиада по изкуствен интелект.

Всяка година над 95% от завършващите продължават обучението си в престижни университети у нас, в Германия, Великобритания, Франция, Нидерландия и САЩ. За да се пази паметта за тези успехи, в училището е създадена „Стена на славата“, където се увековечават имената на изявените медалисти. Още по темата четете в статията Възпитаници на МГ-то прославят България по света.

Богат училищен живот

Гимназията е известна не само с високото ниво на преподаване, но и с активния си училищен живот. Традиция са „Ден на ученическото самоуправление“, „Ден на таланта“, спортният празник, конкурсът „Училището – мой втори дом“ и футболният турнир. МГ организира и два уникални национални турнира по математика и информатика – „Димо Малешков“ и „Румен Грозданов“. Клубът „Питагор – приятели на ОМГ“ и множеството инициативи за връзка с бившите ученици показват колко силна остава връзката с училището дори след завършването.

Символ на приемственост и бъдеще

Днес, с повече от 6000 възпитаници, реализирани успешно в България и по света, ОМГ „Акад. Кирил Попов“ продължава да бъде символ на качествено образование, иновации и стремеж към знание.

Сегашната юбилейна 55-а година преминава под мотото „Приемственост, традиции, постижения, бъдеще“ и припомня, че училището не само пази богатото си минало, но и смело гледа напред – към нови технологии, нови научни предизвикателства и нови поколения „лъвчета“, готови да покоряват върхове. Вижте как Пловдивската математическа гимназия отбелязва 55 години с богата програма и поглед към бъдещето.