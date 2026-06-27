„Тайната съставка е любов“: Пловдивчанин покори сърцата на испанците със своята паеля

Пловдивчанинът Николай Генчев спечели националната квалификация за най-добра паеля в България. След като миналата година остана на крачка от първото място, този път той грабна златото и заслужи правото да се изправи срещу най-добрите майстори на емблематичното испанско ястие. Самият той определя отличието като едновременно заслужено и „изтърпяно“.

Националната квалификация определя кой ще представя България на World Paella Day Cup – най-престижното международно състезание за приготвяне на паеля, което всяка година събира победители от десетки държави във Валенсия – родината на емблематичното ястие.

44-годишният готвач е роден и израснал в Пловдив, а професионалният му път в кухнята започва през 2017 година в Испания. Именно там открива страстта си към паелята – ястие, което го впечатлява със своята технология на приготвяне, богатството от вкусове и прочутия „сокарат“ – хрупкавия карамелизиран слой ориз по дъното на тигана.

Любопитен факт е, че първата паеля го научава да прави наш сънародник – българин, докато живее в Елче, област Валенсия. Впоследствие черпи вдъхновение и знания от испански майстор готвач от Картахена. Опознал добре българската и испанската кухня, той казва, че те са доста различни, но пък двата народа си приличат по своята топлота и взаимно се харесват.

„Аз смело мога да кажа, че ние българите сме много добри готвачи. Не говоря само в нашата област, но и във всички останали неща. Надарени сме, можем много и се справяме отлично. Имаме голям хъс и сме много добри. И между другото в Испания хората много ценят това“, подчертава той.

Един от най-емоционалните му моменти е готвенето за събор от 210 души в Испания. Тогава един местен жител, първоначално невярващ, че българин е приготвил ястието, лично го поздравява в кухнята с думите, че неговата паеля е по-вкусна от тази на собствената му баба.

„Да чуеш такава оценка може само да те мотивира. За мен най-важното нещо са отзивите на хората – било клиенти, било близки, познати, хората, за който готвя. Когато видя техния поглед, празните чинии – това за мен е най-голямата награда. Всичко останало е на заден план“, споделя Николай.

Макар кариерата му в кухнята да започва през 2017 година, готвенето е било хоби още, когато бил невръстно дете. На 6-годишна възраст започва със сладкиши. Неговите ментори – баба му и майка му, отдавна го съветвали да превърне интересът си в професия, но му отнема години да пожелае сам да тръгне по този път.

„Като по-млад човек не мислиш много мъдро и разумно. Казвах си: „Аз много обичам да готвя, но няма да го работя“, докато в един момент, когато пораснах, си дадох сметка… Няма нищо по-хубаво от това хобито ти да бъде твое препитание, защото изобщо не го чувстваш като работа. Разбира се, че има някакви моменти на тежест, умора и смущение, но те са, как да го кажа, „еднодневки“. Проблемът е, когато работата ти се превърне в постоянна тежест. Тогава не са на добре нещата“, смята Николай.

Не крие, че неговата „тайна съставка“ винаги е любовта. Затова винаги съветва по-младите си колеги да готвят за всеки човек така, сякаш готвят за най-любимия си човек.

След години, прекарани в Испания, идва моментът, в който Николай трябва да направи своя избор – да остане там или да се върне у дома. Макар да обиква иберийската страна, той решава да се завърне в родния Пловдив. Именно тогава се ражда идеята му да популяризира испанската кухня у нас. Началото обаче съвсем не било лесно, признава той:

„В началото абсолютно никой не те познава. Срещнал съм доста игнориране, подценяване, моменти, в които никой не взима насериозно моето начинание. Но аз никога не съм се отказвал. Искал съм да покажа какво мога. Човек трябва да има търпение, устрем и никога да не се отказва да преследва своите цели и мечти. Защото апетитът идва с яденето. Не че и аз нямам моменти на колебание, но тогава се съсредоточавам и казвам – „Можеш!“. Не трябва да даваме на злото да нахлува и да доминира в нашия живот. Мисля си, че човек трябва чрез собствената си енергия, позитивизъм, а и вяра в Бог, да преследва доброто. То винаги побеждава злото“, казва той.

Днес Николай е шеф-готвач с мениджърски функции в пловдивски ресторант, а следващата голяма цел пред него е световното първенство във Валенсия. Преди голямото събитие той остава убеден, че най-важното признание идва от отношението между хората.

„Тук много искам да кажа нещо на моите сънародници – нека да се уважаваме повече, нужен ни е респект един към друг. Да се стремим да правим добро, да помагаме, а не да пречим на околните. Откакто съм се прибрал от чужбина ми прави впечатление, че сме много „кисели“, отровени като общество. В България оплюхме най-големите си звезди и спортисти. Стига вече, всеки трябва да гледа в неговия коридор, да се уважаваме, да се обичаме, защото чистата човешката любов, тя покрива множество грешки“, категоричен е Николай.

Той вече започва подготовката си за предстоящото Световно първенство във Валенсия (World Paella Day), което ще се проведе на 20 септември 2026г. Активно обмисля рецептите, с които да впечатли испанците.

„Там се събират победителите от държавите, в които се е провело състезанието. При мен отговорността става много по-голяма, понеже там ще отида и няма да представям Николай Генчев. На първо място ще представям България. За мен е чест, че мога да го направя. Сега идва време, в което трябва да тренирам“, категоричен е той.