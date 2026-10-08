МУ-Пловдив: Няма основание за освобождаване на декана на Медицинския факултет

Проф. Мариела Генева-Попова остава декан, докато не бъде налице влязло в сила решение или акт на компетентен орган

Към момента няма законово основание за освобождаване от длъжност на декана на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив проф. Мариела Генева-Попова. Това посочват от висшето училище в отговор на запитване на БТА във връзка с повдигнатите обвинения срещу нея и още петима души за предполагаема схема с фиктивни хоспитализации и източване на средства от НЗОК.

Вчера Окръжният съд в Пловдив определи спрямо проф. Генева-Попова най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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От МУ-Пловдив уточняват, че Законът за висшето образование и Кодексът на труда изчерпателно определят случаите, в които ректорът може по своя инициатива да освободи член на академичния състав или ръководен служител, заемащ изборна длъжност.

Според университета към настоящия момент нито една от тези хипотези не е налице. Поради това ректорът не разполага с правомощия да освободи декана със своя заповед.

От висшето училище посочват още, че ако бъде постановено влязло в сила решение, присъда или разпореждане на компетентен орган, което изисква отстраняване или освобождаване на декана, ще бъде издадена съответната заповед.

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Междувременно от 7 октомври длъжността декан на Медицинския факултет временно се изпълнява от проф. д-р Павел Тимонов, дм, който е заместник-декан на факултета.

Проф. Генева-Попова е сред шестимата привлечени към наказателна отговорност по разследването за предполагаеми фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Георги“. Обвиненията са на прокуратурата и предстои да бъдат разгледани по съответния съдебен ред.