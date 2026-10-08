Испанският „гуру“ излиза на свобода

Испанският „гуру“ Хосе Мануел Николас, задържан при полицейска акция край Калофер, излиза на свобода. Апелативни съдии измениха взетата от Пловдивския окръжен съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него и му определи парична гаранция от 15 000 евро.

Той е обвинен в това, че държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба.

Апелативният съд прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано подозрение за евентуална съпричастност на Хосе Мануел Николас към престъплението, в което е обвинен. Прецени обаче, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване на обвиняемия.

Ако наруши гаранцията той може да бъде издирен и задържан с Европейска заповед за арест. Защитниците на обвиняемия предоставиха на съда нотариален акт за собственост на базата край Калофер, която се води на името на сдружение „Слънце във Водолей“.

Определението на апелативния съд е окончателно