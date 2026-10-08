Бул. Източен става паркинг за мача Ботев – Славия

Специална организация на движение ще бъде създадена за мача Ботев- Славия, в който жълто-черните привърженици ще напълнят до краен предел стадион „Христо Ботев“, за да отдадат почит на покойния Илиян Филипов. Във връзка с големия интерес към предстоящата среща и особения заряд на събитието преди и след неяв събота от 18ч. ще бъде затворен за движение бул. „Източен“ в участъка от кръстовището с бул. „Христо Ботев“ до бул. „Мария Луиза“ в двете посоки.

Пътното платно ще бъде използвано и като зона за паркиране на автомобили на привърженици, като за тази цел ще бъде обособена крайната лява лента.

За достъп до зоната за паркиране всеки автомобил трябва да бъде удостоверен с валиден билет за мача или абонаментна карта.

За движение ще бъде затворена и ул. „Богомил“ в участъка от бул. „Източен“ до ул. „Лев Толстой“.

Вратите на стадион „Христо Ботев“ ще отворят в 18:00 часа.

С оглед на огромния интерес към мача, призоваваме привържениците да планират своето пристигане и да бъдат максимално рано на стадиона, за да се избегне струпване на хора на входовете на стадиона.