Пловдивската полиция издирва Катерина Захариева

По молба на близките служители от Второ РУ издирват Катерина Захариева от Пловдив. 39-годишната жена е в неизвестност от 12 ч. на 23 септември т.г., когато за последно е била забелязана в двора на База I на УМБАЛ „Св. Георги“ на бул. „Васил Априлов“ № 15А. Тя е висока 170 см, със слабо телосложение, кафяви очи и тъмна и къдрава дълга коса. Била е облечена с дълга черна кожена пола с цепка, черна блуза с къс ръкав с апликация отпред на карта поп каро и черни чехли с метални капси. По предварителни данни в себе си е носела лична карта и банкова карта.

Хората, които разполагат с информация за издирваната, могат да сигнализират в дежурната част на Второ РУ – Пловдив на тел. : 032/932 002, в най-близкото поделение на МВР или на тел. 112.