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Жена загина на пътя между Каравелово и Климент

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:14ч, четвъртък, 8 октомври, 2026
0 121 Преди по-малко от минута

Тежка катастрофа с жертва и четирима пострадали е станала на пътя между селата Каравелово и Климент. Сигналът е подаден към 11.30 ч днес на тел. 112.

Според предварителната информация лек автомобил „Нисан“ с 61-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус „Фолксваген“. На място е загинала пътничка от колата, на 83 години, а водачът и друг пътник, на 75 години, са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41-годишната шофьорка на буса и неин спътник на 32 години. Местопроизшествието е запазено от служители на РУ-Карлово, трафикът се отклонява по обходни маршрути.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:14ч, четвъртък, 8 октомври, 2026
0 121 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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