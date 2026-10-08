Оръжието от убийството на Илиян Филипов все още не е открито

МВР: По разследването са събрани множество доказателства, разпитани са над 31 свидетели

Оръжието, с което е извършено убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, все още не е открито. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в парламента.

По думите му разследването до момента е събрало значителен обем доказателства, които според него насочват към задържания за престъплението 51-годишен Славчо Мегеров.

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Мегеров е в ареста с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Той е обвинен за предумишленото убийство на Филипов, извършено на 30 септември в Пловдив.

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При разследването са открити и други оръжия, за които полицията има данни, че са свързани с Мегеров. Според Демерджиев е възможно информацията за тях да има отношение и към други престъпления.

До момента са извършени седем претърсвания и изземвания на адреси и превозни средства в София и Пловдив. Проведен е и следствен експеримент, а разпитаните свидетели са повече от 31.

Снимка: Мястото на убийството на Илиян Филипов