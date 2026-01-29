Пиян шофьор вилня по улиците на Карлово

62-годишен мъж е задържан и обвинен за хулигански действия след опасно шофиране в Карлово, съобщиха от полицията и Районна прокуратура – Пловдив.

Инцидентът е станал в следобедните часове на 23 януари, когато в полицията е бил подаден сигнал за лек автомобил „Фиат“, който се движел с криволичене по бул. „Александър Стамболийски“ и на няколко пъти засякъл други моторни превозни средства, създавайки реална опасност от пътнотранспортно произшествие.

Един от потърпевшите шофьори е последвал автомобила и след като той спрял пред адрес в града, е подал сигнал на телефон 112.

При пристигането си на място полицейските служители установили, че зад волана е 62-годишен местен жител, който бил във видимо нетрезво състояние. Мъжът отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде проба за медицинско изследване.

По време на проверката той се държал агресивно спрямо униформените, което допълнително е възмутило и други участници в движението. Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа в районното управление.

С постановление на Районна прокуратура – Пловдив на водача е повдигнато обвинение за хулиганство при управление на моторно превозно средство по чл. 325, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

По случая продължават действията по разследването под надзора на прокуратурата.