Plovdiv Brass Station излиза на сцената в Цар-Симеоновата градина с концерт „От Европа към света“

Музикално пътешествие през европейските столици на културата и света очаква пловдивчани тази вечер от 17:00 часа пред Павилиона

Концертът „От Европа към света – музикално пътешествие с Plovdiv Brass Station“ ще събере днес от 17:00 часа жители и гости на Пловдив пред Павилиона в Цар-Симеоновата градина.

Събитието, реализирано с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“, предлага необичаен музикален маршрут, вдъхновен от идеята на инициативата „Европейска столица на културата“. Чрез популярни мелодии, интересни истории и културни препратки публиката ще премине през различни европейски градове, носители на престижната титла, а след това ще продължи своето символично пътешествие към различни краища на света.

На сцената ще се качат музикантите от Plovdiv Brass Station, които ще представят разнообразна програма, съчетаваща различни музикални традиции и стилове. Водещ на концерта ще бъде Инна Пепеланова, която ще допълни музикалното преживяване с любопитни факти и разкази за местата, през които преминава символичното пътешествие.

Концертът е с вход свободен и е част от културната програма на Пловдив, като обещава приятна лятна вечер с много музика в една от емблематичните градски градини.