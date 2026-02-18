Пловдив с един министър в служебния кабинет на Андрей Гюров

Маестро Найден Тодоров от Пловдив отново ще дирижира културата в трето служебно правителство. Този път в кабинета „Гюров“

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров“?

Пловдив отново има свой представител в служебното правителство, оглавено от Андрей Гюров, стана ясно днес, след като посоченият за служебен премиер обяви министрите си – . Това е министърът на културата Найден Тодоров – роден в града, завършил Музикалното училище „Добрин Петков“ и направил първите си професионални стъпки именно под тепетата. Диригентът вече е заемал тази позиция през 2023 г. във второто правителство на Гълъб Донев и през 2024-а в служебния кабинет „Главчев“. Тодоров е сред най-изявените български диригенти с международна кариера. Работил е с редица престижни оркестри по света и вече има опит като служебен министър на културата. Така Пловдив има едно пряко представителство в кабинета.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов също има връзка с града – завършил е средното си образование в Пловдив, но не е родом от него.

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров“

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов

Юрист с опит като прокурор, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието. Работил е и в неправителствения сектор.

Министър на финансите – Георги Клисурски

Икономист с образование от Уортън и Харвард, бивш заместник-министър на финансите.

Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелков

Изборен експерт и член на Обществения съвет към ЦИК.

Вицепремиер по европейските средства – Мария Недина

Бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите.

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Съдия с дългогодишен стаж и бивш заместник-министър на правосъдието.

Министър на външните работи – Надежда Нейнски

Бивш външен министър и евродепутат, председател на СДС в периода 2002–2005 г.

Министър на регионалното развитие – Ангелина Бонева

Експерт по стратегическо планиране и европейски програми, бивш заместник-министър.

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов

Дългогодишен депутат от ДПС и бивш социален министър.

Министър на транспорта – Корман Исмаилов

Бивш депутат и съосновател на партия „Свобода и достойнство“.

Министър на образованието – Сергей Игнатов

Професор по египтология и бивш министър на образованието.

Министър на здравеопазването – Михаил Околийски

Експерт по психично здраве, работил в СЗО.

Министър на земеделието – Иван Христанов

Икономист и предприемач, бивш депутат.

Министър на околната среда – Юлиян Попов

Писател и експерт по енергийна политика, бивш екоминистър.

Министър на икономиката – Ирина Щонова

Икономист с международен корпоративен опит.

Министър на енергетиката – Трайчо Трайков

Бивш министър на икономиката и енергетиката и районен кмет.

Министър на електронното управление – Георги Шарков

Специалист по софтуерни системи и дигитална трансформация.

Министър на иновациите – Ирена Младенова

Експерт по икономически политики и предприемачество.

Министър на туризма – Ирена Георгиева

Дългогодишен професионалист в туристическия сектор.

Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Автомобилен състезател и университетски преподавател.

Служебният кабинет поема управлението в кратък, но ключов период до провеждането на предсрочните избори, като задачата му ще бъде да гарантира стабилност и честен изборен процес.

Снимка: sofiaphilharmonic