АктуалноБългарияГрадътИзбориКултураНовини

Пловдив с един министър в служебния кабинет на Андрей Гюров

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 13:04ч, сряда, 18 февруари, 2026
0 306 2 минути

Маестро Найден Тодоров от Пловдив отново ще дирижира културата в трето служебно правителство. Този път в кабинета „Гюров“

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров“?

Пловдив отново има свой представител в служебното правителство, оглавено от Андрей Гюров, стана ясно днес, след като посоченият за служебен премиер обяви министрите си – . Това е министърът на културата Найден Тодоров – роден в града, завършил Музикалното училище „Добрин Петков“ и направил първите си професионални стъпки именно под тепетата. Диригентът вече е заемал тази позиция през 2023 г. във второто правителство на Гълъб Донев и през 2024-а в служебния кабинет „Главчев“. Тодоров е сред най-изявените български диригенти с международна кариера. Работил е с редица престижни оркестри по света и вече има опит като служебен министър на културата. Така Пловдив има едно пряко представителство в кабинета.

Кой е Найден Тодоров?

Министърът на отбраната Атанас Запрянов също има връзка с града – завършил е средното си образование в Пловдив, но не е родом от него.

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров“

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов
Юрист с опит като прокурор, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието. Работил е и в неправителствения сектор.

Министър на финансите – Георги Клисурски
Икономист с образование от Уортън и Харвард, бивш заместник-министър на финансите.

Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелков
Изборен експерт и член на Обществения съвет към ЦИК.

Вицепремиер по европейските средства – Мария Недина
Бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите.

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев
Съдия с дългогодишен стаж и бивш заместник-министър на правосъдието.

Министър на външните работи – Надежда Нейнски
Бивш външен министър и евродепутат, председател на СДС в периода 2002–2005 г.

Министър на регионалното развитие – Ангелина Бонева
Експерт по стратегическо планиране и европейски програми, бивш заместник-министър.

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов
Дългогодишен депутат от ДПС и бивш социален министър.

Министър на транспорта – Корман Исмаилов
Бивш депутат и съосновател на партия „Свобода и достойнство“.

Министър на образованието – Сергей Игнатов
Професор по египтология и бивш министър на образованието.

Министър на здравеопазването – Михаил Околийски
Експерт по психично здраве, работил в СЗО.

Министър на земеделието – Иван Христанов
Икономист и предприемач, бивш депутат.

Министър на околната среда – Юлиян Попов
Писател и експерт по енергийна политика, бивш екоминистър.

Министър на икономиката – Ирина Щонова
Икономист с международен корпоративен опит.

Министър на енергетиката – Трайчо Трайков
Бивш министър на икономиката и енергетиката и районен кмет.

Министър на електронното управление – Георги Шарков
Специалист по софтуерни системи и дигитална трансформация.

Министър на иновациите – Ирена Младенова
Експерт по икономически политики и предприемачество.

Министър на туризма – Ирена Георгиева
Дългогодишен професионалист в туристическия сектор.

Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев
Автомобилен състезател и университетски преподавател.

Служебният кабинет поема управлението в кратък, но ключов период до провеждането на предсрочните избори, като задачата му ще бъде да гарантира стабилност и честен изборен процес.

Снимка: sofiaphilharmonic

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 13:04ч, сряда, 18 февруари, 2026
0 306 2 минути
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина