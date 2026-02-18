Маестро Найден Тодоров от Пловдив отново ще дирижира културата в трето служебно правителство. Този път в кабинета „Гюров“
Кой кой е в служебния кабинет „Гюров“?
Пловдив отново има свой представител в служебното правителство, оглавено от Андрей Гюров, стана ясно днес, след като посоченият за служебен премиер обяви министрите си – . Това е министърът на културата Найден Тодоров – роден в града, завършил Музикалното училище „Добрин Петков“ и направил първите си професионални стъпки именно под тепетата. Диригентът вече е заемал тази позиция през 2023 г. във второто правителство на Гълъб Донев и през 2024-а в служебния кабинет „Главчев“. Тодоров е сред най-изявените български диригенти с международна кариера. Работил е с редица престижни оркестри по света и вече има опит като служебен министър на културата. Така Пловдив има едно пряко представителство в кабинета.
Министърът на отбраната Атанас Запрянов също има връзка с града – завършил е средното си образование в Пловдив, но не е родом от него.
Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов
Юрист с опит като прокурор, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието. Работил е и в неправителствения сектор.
Министър на финансите – Георги Клисурски
Икономист с образование от Уортън и Харвард, бивш заместник-министър на финансите.
Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелков
Изборен експерт и член на Обществения съвет към ЦИК.
Вицепремиер по европейските средства – Мария Недина
Бивш началник на кабинета на министъра на околната среда и водите.
Министър на вътрешните работи – Емил Дечев
Съдия с дългогодишен стаж и бивш заместник-министър на правосъдието.
Министър на външните работи – Надежда Нейнски
Бивш външен министър и евродепутат, председател на СДС в периода 2002–2005 г.
Министър на регионалното развитие – Ангелина Бонева
Експерт по стратегическо планиране и европейски програми, бивш заместник-министър.
Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов
Дългогодишен депутат от ДПС и бивш социален министър.
Министър на транспорта – Корман Исмаилов
Бивш депутат и съосновател на партия „Свобода и достойнство“.
Министър на образованието – Сергей Игнатов
Професор по египтология и бивш министър на образованието.
Министър на здравеопазването – Михаил Околийски
Експерт по психично здраве, работил в СЗО.
Министър на земеделието – Иван Христанов
Икономист и предприемач, бивш депутат.
Министър на околната среда – Юлиян Попов
Писател и експерт по енергийна политика, бивш екоминистър.
Министър на икономиката – Ирина Щонова
Икономист с международен корпоративен опит.
Министър на енергетиката – Трайчо Трайков
Бивш министър на икономиката и енергетиката и районен кмет.
Министър на електронното управление – Георги Шарков
Специалист по софтуерни системи и дигитална трансформация.
Министър на иновациите – Ирена Младенова
Експерт по икономически политики и предприемачество.
Министър на туризма – Ирена Георгиева
Дългогодишен професионалист в туристическия сектор.
Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев
Автомобилен състезател и университетски преподавател.
Служебният кабинет поема управлението в кратък, но ключов период до провеждането на предсрочните избори, като задачата му ще бъде да гарантира стабилност и честен изборен процес.
